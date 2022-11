Varejo oferece descontos em artigos de higiene durante Esquenta Black Friday - Reprodução / Unsplash

Publicado 13/11/2022 11:00

Tradicionalmente conhecida pela alta procura por eletroeletrônicos, a sexta-feira de descontos no Brasil, realizada no próximo dia 25, vem chamando a atenção por suas ofertas em produtos comuns do dia a dia, já disponíveis no Esquenta Black Friday. Neste ano, além dos aparelhos tecnológicos, há também um vasto catálogo de artigos de higiene pessoal e limpeza de casa que estão em promoção.

Cozinha, lavanderia, banheiro... Rosto, cabelos, dentes e unhas: tem opção para qualquer necessidade que surgir. Do mais trivial - como lavar roupas com sabão em pó - ao mais sofisticado: poder limpar os dentes com uma escova elétrica. Tudo pelo menor preço no Esquenta Black Friday.

A mudança na estratégia de vendas do varejo - inclusive nos marketing places - reflete um novo comportamento do consumidor brasileiro, que agora busca por campanhas como o Esquenta Black Friday para garantir descontos no básico, mas não deixa de consumir o que deseja.