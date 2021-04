Mesmo com as restrições, houve aumento no fluxo de veículos Divulgação/PRF

Rio - A Polícia Rodoviária Federal prendeu 22 pessoas e recuperou 13 veículos de furto ou roubo, durante a operação Semana Santa, realizada nas rodovias do Rio de Janeiro durante a quinta-feira (1º) e domingo (4). O balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira (5).



Segundo a PRF, mesmo com as restrições adotadas para diminuir a propagação da covid-19 no estado, houve aumento no fluxo de veículos, em especial na BR-101, no sentido da Região dos Lagos, mas não aconteceram obstruções ou retenções significativas no trânsito.



O número de acidentes graves foi 11% menor no feriado deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve redução de 8% no total de autuações. Mas, as infrações por dirigir utilizando aparelho celular aumentaram cerca de 57% em comparação com a mesma época de 2020.



A Polícia alertou que usar celular enquanto dirige não chega a ser considerado crime de trânsito, mas é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e também configura infração gravíssima, com multa no valor de cerca de R$300 e aplicação de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a Corporação, esse tipo de infração é responsável pelo aumento dos acidentes de forma geral.