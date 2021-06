Dionísio Lins (PP) - Divulgação/Alerj

Por Dionísio Lins*

Publicado 10/06/2021 05:50

Um projeto de lei apresentado aqui na Assembleia Legislativa do Rio que pede o fim das atividades da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), causou grande desconforto e revolta não só por parte dos parlamentares que veem na Educação o trampolim para uma sociedade digna e forte, como também em toda a sociedade acadêmica. A proposta do parlamentar que me reservo o direito de não pronunciar o nome, afirma que a Uerj é um dos órgãos onde se é aplicado milhões e milhões de reais que não trazem nenhum resultado ou retorno do investimento feito, causando prejuízo aos cofres públicos.

Acredito que todo esse ressentimento seja oriundo de pessoas que não se sentem reconhecidas ou não tiveram a oportunidade de frequentar o convívio de um campus universitário. Alegar que as aulas são revestidas de uma censura ao pensamento acadêmico, e que possuem cunho opressivo, criminoso e autoritário, são extremamente ignorantes; até porque de acordo com a Quacquarelli Symonds (QS), um dos mais conceituados rankings acadêmicos internacionais aponta a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), como a 18ª melhor universidade do país.

Outro ponto que chama a atenção, diz respeito a transferência dos cerca de 35 mil alunos da instituição que são distribuídos em 90 cursos, sendo 40 de doutorado de 60 de mestrado, para universidades privadas, o que com certeza trará grande prejuízo financeiro aos alunos em um momento de economia instável. Além disso, vender os bens da instituição com a desculpa de que o valor arrecado será aplicado em possíveis bolsas de estudo, só pode ser visto como atitude de uma pessoa sem noção e que quer que a população nada questione e seja subserviente, como soldados que obedecem sem questionar o comando de seus superiores.

Toda essa situação parece ser orquestrada e ter a finalidade de tirar o foco da CPI da Covid 19, e claro, ter seus 15 minutos de fama. Temos que lembrar também que a Uerj é a pioneira no sistema de cotas, o que garante o acesso das camadas mais pobres ao ensino superior e a primeira a abrir cursos noturnos, além de ser uma das dez maiores do país.



Vale destacar ainda a importância que a Uerj tem para nosso estado com a formação de inúmeros profissionais gabaritados nas áreas de tecnologia, indústria, saúde e demais pesquisas, que contribuem diretamente para a geração de novas riquezas e que são disputados por empresas do Brasil e do exterior. O projeto apresentado e que já nasceu praticamente sem futuro de prosperar, demonstra apenas o total descompromisso com a Educação e o desprezo com o ensino superior e futuro do país. Atitudes como essa são inaceitáveis e devem ser repudiadas por toda a sociedade brasileira. Para mim, a Uerj é e sempre será considerada um patrimônio nacional e vai permanecer onde sempre esteve.



*É deputado estadual e líder do Progressista na Alerj