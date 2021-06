Myrian Lund, economista e professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas - Divulgação

Por Myrian Lund*

Publicado 11/06/2021 05:50

Essa é uma pergunta que não quer calar. Vamos entender o que está acontecendo e o reflexo no nosso bolso nos próximos meses. Mas, afinal o que é PIB?



O PIB, Produto Interno Bruto, é um indicador econômico e representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país em um determinado período. Nessa soma, leva-se em consideração o que foi produzido pela indústria, pelo setor de serviços (todas as atividades remuneradas) e pela agropecuária. Chega-se à mesma soma, se considerarmos: o consumo das famílias, os gastos do governo, os investimentos do governo e empresas e as exportações menos importações. O PIB reflete a riqueza de um país.

Todos os países medem o seu PIB, o que permite comparar qual país está crescendo mais, gerando maior riqueza para a sua população. Com a queda do PIB de 4,1% em 2020, o Brasil deixou de figurar entre as dez maiores economias do mundo, passando ao 12º lugar, com participação de 1,6% no PIB global.



Qual o benefício para a população quando o PIB cresce?

O PIB do primeiro trimestre de 2021 do Brasil cresceu 1,2% em relação ao PIB do primeiro trimestre de 2020. Fazendo um paralelo com a sua vida pessoal, é como se a sua renda mensal nos primeiros três meses deste ano tivesse crescido, acima da inflação, 1,2%, comparativamente à renda gerada nos três primeiros meses do ano passado, ou seja, você hoje conseguiria comprar mais itens que no ano passado.



Nesse sentido, podemos dizer que quando o PIB cresce: a economia do país cresce; a receita do governo, via impostos, aumenta; as empresas se interessam em dar andamento aos projetos, fazer novos investimentos; progressivamente, o desemprego diminui com a abertura de novos empregos decorrente dos investimentos realizados pelo governo e pelas empresas; e mais dinheiro em circulação leva a maior demanda por produtos e serviços e, consequentemente, maior necessidade de mão de obra.



Qual a tendência do PIB no Brasil para 2021?

O mercado financeiro estima o crescimento do PIB da ordem de 5% para este ano de 2021, o que proporciona um clima positivo interna e externamente para a economia brasileira, tendo como principal reflexo a redução do desemprego no país. Como reflexos têm-se estabilização e queda do dólar (valorização do real) pelo maior ingresso de dinheiro no país, bolsa de valores em alta, pois as empresas tendem a ter melhores resultados, lucros mais elevados, e maior confiança dos empresários para investimentos no país, com geração de emprego e renda.



Quais são os pontos de atenção?

Da mesma forma que você precisa aproveitar momentos de maior renda para economizar, fazer uma reserva de emergência, aumentar a reserva para a aposentadoria, pensar no seu bem-estar financeiro quando parar de trabalhar, o país também precisa aproveitar este momento para não aumentar os gastos de custeio da máquina pública, realizar as reformas administrativa e fiscal e utilizar o incremento de recursos para investimentos necessários ao país, como infraestrutura, por exemplo. É o momento de organizar as finanças nacionais para que o governo tenha reserva para os momentos de “vacas magras” e/ou situações atípicas como a que estamos vivendo com a pandemia.



*É economista e professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas