Por Rafael Froes

Publicado 08/07/2021 03:00

De longa e exitosa trajetória no estado do Rio de Janeiro, a iniciativa da Fundação para Infância e Adolescência com intuito de preparar jovens para o mundo do trabalho remonta a 1975, tratava-se do nacionalmente conhecido “Patrulheirismo”. As transformações que o programa sofreu ao longo do tempo legaram uma rica experiência à fundação. Gerações de “meninas e meninos FIA” foram formadas pelos diferentes cursos que a fundação ofereceu ao longo do tempo no que, hoje, chamamos de Programa de Trabalho Protegido na Adolescência.



Desde a sua implantação até o ano de 2020, atendeu cerca de 52.000 adolescentes. As suas linhas de ação incluem o combate à evasão escolar, a capacitação para o mundo do trabalho e o encaminhamento para estágio laboral em diversos órgãos e empresas públicas e em algumas empresas privadas. Este programa é defendido pela FIA como uma política pública essencial e de largas repercussões para os fluminenses.



O PTPA objetiva oferecer Curso de Capacitação multidisciplinar de quatro meses para adolescentes de 15 a 16 anos de idade. Formados por este curso, os adolescentes podem ser encaminhados para o estágio laboral com caráter protegido e protagônico, permanecendo até completarem 18 anos. No entanto, a formação e a experiência oferecidas pelo programa da FIA influencia positivamente a vida adulta dos jovens atendidos.



Desde 2019, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro se tornou parceira da FIA e reelaborou o Curso de Capacitação do PTPA. Neste ano, a FIA, através do empenho de sua Presidente, Cléo Hernams, resolveu em conjunto com a UERJ, expandir o PTPA. Anteriormente, contávamos com sete unidades em funcionamento: Santa Cruz, Padre Miguel, Cidade de Deus, Ipanema, Maracanã, Niterói e Nova Iguaçu. A partir do primeiro semestre de 2021, foram agregadas as unidades de Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias. Continuando o processo de expansão do programa para o segundo semestre foram recém-inauguradas as unidades de Jacarepaguá e Vila Kennedy e já estando prevista a inauguração de uma unidade em Piedade.



O PTPA atende adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, estudantes de escolas públicas e beneficiários de programas sociais. A participação dos adolescentes no Curso de Capacitação oferecido pela UERJ possibilita o contato com diferentes saberes e profissionais, abrindo novas perspectivas de vida e fortalecendo o seu papel como cidadão. Por meio do acesso à primeira experiência no mundo do trabalho, a FIA amplia os horizontes profissionais destes adolescentes e os protege nesse processo. O estágio é o momento em que os adolescentes experimentam na prática aquilo que aprenderam, fortalecendo assim o censo de responsabilidade e o entendimento de que é possível realizar os seus sonhos.

*É gerente do programa do PTPA da Fia