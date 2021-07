Publicado 26/07/2021 03:00

Ontem, dia 25, foi o Dia do Motorista e amanhã, 27, é o Dia do Motociclista. Essas datas são importantes para reforçarmos, ainda mais, a necessidade de um trânsito seguro para todos. O mesmo veículo que nos conduz a lugares e passeios inesquecíveis é o que pode nos trazer notícias ruins se não for utilizado com segurança.



Acidentes de trânsito continuam matando e deixando sequelas. O trânsito do Estado do Rio de Janeiro vitimou quase 8,5 mil pessoas somente até maio deste ano de 2021. Para prevenir novos acidentes, o Detran.RJ intensificou as fiscalizações, algumas com o Gabinete de Segurança Institucional, numa ação conjunta de Governo do Estado, passando a utilizar drones nas blitzes.



A inovação preserva a integridade dos nossos agentes e possibilita o flagrante de irregularidades já a uma certa distância. É o caso dos famosos ‘pegas’, corridas nas ruas, que vitimam tanto quem está na disputa quanto quem está assistindo. Em dois meses de ação, 181 autuações foram feitas nessas operações contra esse tipo de irregularidade.



Em outra frente, temos incentivado a parceria com prefeituras para coibir veículos que estejam irregulares ou mal conservados. Além do risco de acidentes, eles podem causar problemas para a população, como, por exemplo, a poluição sonora de motocicletas com o cano de descarga adulterado. Esta, aliás, tem sido outra irregularidade constantemente denunciada pela população ao Detran.RJ.



As parcerias com os municípios, portanto, são importantes porque se complementam. Neste ano, até junho, 26 convênios com diferentes municípios foram firmados, resultando em 136 operações realizadas.



Nessas blitzes, foram registrados mais de dez mil flagrantes de irregularidades e 94 automóveis foram removidos. Como podemos ver, é um trabalho importante, que sempre valerá a pena. Cada vida salva significa muito para nós. É o Detran.RJ e você pela preservação de vidas no trânsito.

*Adolfo Konder é presidente do Detran.RJ