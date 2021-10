Opinião

Paulo Baía: A União Brasil "saúda o povo e pede passagem"

Será um partido de direita, organizado, tradicional, com mais de 80 deputados federais, muitos prefeitos, muitos governadores, presença nos 26 estados e no Distrito Federal, dinheiro do fundo eleitoral, dinheiro do fundo partidário e com tempo de televisão

Publicado há 24 horas