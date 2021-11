André Braga, diretor-presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) - Divulgação

André Braga, diretor-presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ)Divulgação

Publicado 19/11/2021 06:00

A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ) retoma, nesta gestão, ações estratégicas na área da construção civil pública. Sob a orientação do governador Cláudio Castro e do secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, a empresa fortalece cada vez mais a função social de levar modernidade, desenvolvimento e melhorias à população. São iniciativas prioritárias nas áreas de Infraestrutura, Educação, Desenvolvimento Social e Segurança.



A nova orientação na Emop-RJ é destinar às mulheres, no mínimo, 5% das vagas de trabalho nas frentes de obras da empresa. Desta forma, quebra paradigmas, cumpre e consolida o papel de gerar empregos e reduzir desigualdades. Na Infraestrutura, estamos entregando a reforma em áreas comuns de 187 prédios da Cehab. Serão beneficiadas cerca de 5,7 mil famílias de baixa renda.



Na Educação, serão entregues em breve as melhorias realizadas no Colégio Estadual Paulo de Frontin, na Tijuca. Vamos reformar o Colégio Pedro Aleixo, na Cidade de Deus, e retomar a edificação de uma escola em Rio das Ostras. Em elaboração de projeto, outras 34 unidades serão reformadas.



Foi licitada, em novembro, a reforma da Fábrica do Conhecimento, no Polo Paracambi, com recursos do Cecierj. Para o local, está previsto um maior número de salas e acessibilidade ao prédio.



Em dezembro, licitaremos a construção de dois prédios para a Defensoria Pública do Estado. Um ficará em Campos e o outro em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A ideia é oferecer mais espaço, acessibilidade e conforto.



Na área Social, estão em elaboração os projetos para construção de restaurantes populares em São João de Meriti e Macaé. Os de Madureira, Barra Mansa e Méier serão reformados.



Com a Polícia Civil, desenvolvemos o maior programa das últimas décadas. São cerca de 60 ações que resultarão em melhores condições de trabalho e atendimento. São construções e reformas de delegacias, postos regionais de polícia técnica e IMLs, como os de Araruama, onde a obra já começou. Em breve, serão licitadas as obras dos IMLs do Rio e de Cabo Frio. Está programada também a construção do Centro de Estudos e Pesquisas Forenses. Da Polícia Militar recebemos a missão de elaborar melhorias em mais de 70 unidades.

Estamos organizando a realização do Primeiro Simpósio sobre o Sistema de Custos da Emop-RJ, obrigatório nos orçamentos das obras do estado, com representantes dos setores público e privado. Recentemente, a empresa foi avaliada e passou a ter o direito de usar, como participante, o selo do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, concedido pela Rede de Controle da Gestão Pública.



Para coroar, a Emop-RJ acabou de incorporar a sigla do estado ao nome da instituição. A decisão traduz, acima de tudo, o sentimento de pertencimento, protagonismo e dedicação de uma equipe comprometida com o desenvolvimento sustentável do estado e a qualidade de vida da população.



André Braga é diretor-presidente da Emop-RJ