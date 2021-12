Sérgio Romay - Jucerja - Divulgação

Publicado 08/12/2021 06:00

O ano de 2021 ficará marcado como o melhor ano da história do empreendedorismo no Rio de Janeiro. A expectativa é que a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registre entre 65 mil e 70 mil aberturas de empresas até o final de dezembro, número nunca antes contabilizado pela autarquia. As estatísticas comprovam: de 1º de janeiro a 31 de novembro, somamos 60.533 novos negócios no estado, um aumento de 21,5% em relação a todo o ano de 2020, que registrou 49.792 novas empresas. De fevereiro a julho e em outubro e novembro foram computados recordes de aberturas de novos negócios dos últimos 20 anos em cada mês. Já os números de agosto e setembro foram os melhores dos últimos 12 anos.



Tudo isso é reflexo do compromisso do governador Cláudio Castro e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico com a melhoria do ambiente de negócios. E a Jucerja está fazendo a sua parte. Para facilitar a vida do empresário, concluímos a nossa transição digital no fim de 2020, em meio à pandemia do coronavírus. Hoje, não são mais aceitos processos em papel e as empresas podem ser abertas, alteradas ou extintas de forma 100% digital. Pelo celular, por meio do aplicativo da Jucerja, é possível constituir uma empresa de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora. Contamos com um dos sistemas mais modernos do país e um dos melhores do mundo.



Com todas as facilidades, o tempo de abertura de uma empresa, que já chegou a ser de alguns meses e até pouco tempo atrás era de cinco dias, hoje varia entre 36 e 40 minutos. Também somos pioneiros e até hoje a única Junta Comercial do país a usar o Biovalid, aplicativo para assinatura de contrato por reconhecimento facial, que, além de rápido, tem um custo de apenas R$ 5 por assinatura.



A Jucerja está comprometida em se modernizar, desburocratizar e simplificar os processos em todo território fluminense. Para isso, criou o Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial (Cogire) e, em parceria com órgãos como Sebrae, Secretaria Estadual de Fazenda, Receita Federal, Fecomércio, Vigilância Sanitária, Bombeiros, Inea, Firjan, Sescon, CRC-RJ, entre outros, está levando o Alvará Automatizado aos 92 municípios do estado. Até agora, 65 cidades já assinaram o convênio.



O Alvará Automatizado é uma ferramenta que consolida em um único canal os órgãos públicos envolvidos no registro empresarial. Com ele, empresas de baixo e baixíssimo risco recebem o contrato social, CNPJ, inscrição estadual, licenças da Vigilância Sanitária e do Inea e alvará do município logo após o registro do ato. Mais uma facilidade para os empreendedores.

Esse é o nosso objetivo: entregar soluções mais ágeis, práticas e eficientes à população. O empresário sonha com um novo negócio, nos procura, abre sua empresa, gera trabalho e renda e, com seus impostos, movimenta recursos para que o governo aplique em políticas públicas modernas. A Jucerja é a porta de entrada do desenvolvimento econômico no Estado do Rio de Janeiro.

Sérgio Romay é presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro