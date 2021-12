opina17dez - ARTE O DIA

Publicado 17/12/2021 06:00

A Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Ação Comunitária, ao lançar amanhã (18) o projeto Turistando com a Comunidade, no Conjunto Esperança, no Complexo da Maré, vai assegurar aos moradores de favelas e comunidades o direito de conhecer a cidade e mais: conhecer a arte, cultura a beleza e a história de nossos principais complexos.



As visitas guiadas dentro e fora das comunidades vão proporcionar, além de bom convívio coletivo, empoderamento ao mostrar a força transformadora produzida pelas favelas e comunidades cariocas. São novos caminhos para combater o estigma da segregação social e diminuir a distância entre asfalto e comunidade.



Mensalmente, serão selecionados 200 moradores de favelas e comunidades com índice de Desenvolvimento Social (IDS) de 0,55 para visitar os principais pontos do Rio de Janeiro, dentro e fora da comunidade. O roteiro será feito em vans, micro-ônibus e ônibus. É preciso consumir os espaços e paisagens de uma cidade com um novo olhar, que vai além do entretenimento. É preciso vivenciar um conjunto de elementos que traduzam a história, a cultura, a identidade da população



As visitas serão acompanhadas por guias turísticos, contratados pelo projeto, que mostrarão a importância de cada localidade. O pontapé inicial do Turistando será o Complexo da Maré. De lá sairão 50 moradores que vão integrar um roteiro que vai valorizar o passado do Rio de Janeiro. No Cais de Valongo - o mais recente local considerado Patrimônio Mundial da Unesco da cidade – conseguiremos mostrar a influência africana no Brasil.



Essa é uma oportunidade para os moradores de favelas e comunidades conhecerem realmente a cidade onde moram. O projeto Turistando, parte integrante do Programa Favela com Dignidade, vai democratizar o Rio. As referências histórico-culturais de cada lugar visitado serão priorizada junto aos moradores.



Do Cristo Redentor ao mirante do Arvrão, da Cachoeira do morro da Formiga ao Jardim Botânico, Parque Laje. Das famosas calçadas de pedra portuguesa de Copacabana ao Mirante da Rocinha. É do Leme ao Pontal que moradores de favelas e comunidades vão turistar pelo Rio valorizando a história, a arte e a Educação.

Marli Peçanha é secretária municipal de Ação Comunitária