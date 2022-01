Marcelo Queiroz - Divulgação

Publicado 04/01/2022 05:00

O ano de 2021 marcou um novo momento para os animais, especialmente cães e gatos, no quesito atenção do governo do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal, recebeu especial atenção do governador Claudio Castro e da Assembleia Legislativa (Alerj) e os resultados são expressivos.



O selo AmigoPet/PET Friendly teve adesão maciça dos setores hoteleiro, bares e restaurantes e comércio e alcançou a marca de mais de dois mil estabelecimentos credenciados, abrindo espaço para uma demanda cada vez mais forte da sociedade de poder levar seus bichinhos aos locais que frequentam.



As campanhas de adoção e conscientização RJPET deram novos lares a mais de 200 animais, e contaram com a participação de cães e gatos de inúmeras ONGs e protetores, dando fôlego para esses lutadores constantes da defesa dos animais. A implantação de placas de cunho educativo nas margens da Rio Lagos (RJ-124) e da RJ-125, em parceria com o DER-RJ, com o objetivo coibir a prática comum de abandono de animais nas estradas, foi outra ação inédita da RJPET.



A campanha de arrecadação de tampinhas plásticas, lançada com o RioSolidário e o Rio Eco Pets, é um sucesso absoluto! A arrecadação já supera dez mil quilos de tampinhas em todo o estado o que, além de ajudar o meio ambiente, leva castrações e doação de ração a inúmeros animais.



O Estado do Rio, que já vinha protagonizando e atraindo novos eventos técnicos e científicos, foi escolhido para sediar o World Small Animal Veterinary Association, considerado o maior evento internacional de medicina veterinária de pequenos animais, que se realizará em 2025, com lançamento realizado no Palácio Guanabara.



Importante frisar, ainda, a publicação de algumas legislações extremamente importantes para a proteção e o bem-estar animal, como a que proibiu o uso de coleiras de choque, a realização de tatuagens e implantação de piercings em animais, as corridas de cães e a que autoriza a cassação da inscrição estadual de empresas que provocam maus tratos a animais.



O destaque, no entanto, fica para as 100 mil castrações contratadas e previstas para serem feitas até o final de 2022, uma ação absolutamente inédita do governo do estado, que investiu mais de R$ 20 milhões para controlar o aumento da população de cães e gatos e para maior controle de zoonoses.



O projeto, em um mês do lançamento, já realizou mais de sete mil procedimentos e zerou a fila de castrações nos municípios de Quatis e Pinheiral e, também, zerou as castrações no canil municipal de Cabo Frio. Outros municípios estão em vias de zerar suas filas, o que somente reforça a importância do investimento realizado.



O ano de 2022 promete ainda mais entregas em benefício dos nossos melhores amigos!

Marcelo Queiroz é secretário Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção Animal