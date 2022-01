Vinicius Claussen, prefeito de Teresópolis - Divulgação

Publicado 03/01/2022 01:00

Teresópolis vive um momento único de transformação. Com a diminuição dos impactos da pandemia em nossas vidas, o município começa a colher os resultados daquilo que começamos a plantar em 2018, logo quando assumimos a Prefeitura.

Trouxemos uma nova cultura de gestão para o município: organizamos as finanças e pagamos diversas dívidas do passado, reduzimos o déficit e voltamos a valorizar os servidores públicos municipais. Em 2021, mantivemos os salários em dia, pagos antecipados, pagamos 13º e 14º e ainda vamos pagar o abono da Educação para todos os servidores da área.

Com a credibilidade recuperada e desde 2020 colocando em prática um forte plano de recuperação econômica, o Pra Cima Terê, o município atrai investimentos como nunca. Grandes empresas têm chegado, aumentando a concorrência e oferecendo melhores condições para os consumidores. Sem falar na grande geração de empregos. Não só recuperamos todos os empregos perdidos durante a pandemia, como atingimos o maior saldo de empregos dos últimos 19 anos (saldo entre admitidos e demitidos), segundo o CAGED de novembro. Também registramos um número expressivo de quase 800 empresas abertas em 2021.

Neste ano, Teresópolis se destacou na 1ª colocação no Ranking Connected Smart Cities - melhores cidades para se fazer negócios, no eixo Economia, entre as cidades com população entre 100 mil e 500 mil habitantes do Rio de Janeiro.

Diante desse cenário, a Prefeitura volta a fazer a diferença para melhor na vida das pessoas, seja com o Café Popular, que oferece café da manhã de qualidade por R$ 1 ou com a implementação do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ambas entregas realizadas em Dezembro. Na saúde, entregamos ainda 10 leitos de UTI Neonatal pelo SUS, uma conquista histórica para o município. E acabamos de lançar o programa de saúde bucal Terê Sorridente, que vai levar odontologia para 11 postos de saúde.

Uma Teresópolis que acredita e investe na educação e na inovação. Nossos 19 mil alunos receberão, já no início do ano letivo de 2022, tablets com conectividade, além de um programa pedagógico inovador. Mais de 90% das nossas escolas já contam com internet de alta velocidade e laboratórios de informática de última geração, os chamados InovaLabs.

Também estamos investindo no ensino integral. Saltamos de 1 para 5 escolas, ainda em nosso primeiro mandato e, também em 2022, chegaremos a 13 escolas integrais, na cidade e no interior. E o verdadeiro pilar dessa transformação está em nossos professores e, por isso, convocamos mais de 500 professores aprovados recentemente em concurso público realizado pela nossa gestão, que inicialmente previa 301 vagas.

O início de uma grande transformação urbana está próximo. Em parceria com o Governo do Estado, iniciaremos em breve o maior programa de recapeamento da história do município, serão mais de 67 KM de ruas asfaltadas. Também já é uma realidade o recapeamento total da nossa Terê-Fri, essencial para o escoamento da nossa produção agrícola, para o turismo e para a mobilidade de quem vive no interior. Além disso, a cidade ganhará uma nova cara, para isso, lançamos o Programa Terê Tão Bela, que possui um conjunto de ações para revitalizar espaços públicos, resgatando a identidade e o sentimento do pertencimento a Teresópolis.

A transformação só começou e muito ainda está por vir. Os desafios são enormes e, por isso, continuamos trabalhando firme, com responsabilidade, transparência, criatividade e inovação, para devolver o protagonismo para Teresópolis que tanto amamos.

* Vinicius Claussen é prefeito de Teresópolis