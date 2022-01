Raphael Lima é subprefeito da Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 08/01/2022 05:00

A população precisa ser ouvida e merece o resgate dos espaços públicos que são seus por direito. Antes de mais nada, é preciso ouvir para melhor atender os moradores e recuperar os espaços abandonados, subutilizados ou depredados para a população poder reutilizá-los.



Valorizar a comunicação é uma das principais características dessa gestão. Nossa equipe de atendimento nas ruas é formada por quem conhece os bairros e as comunidades da área da Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens. São oito bairros e subbairros e cerca de 45 comunidades reconhecidas na região que vai da Tijuquinha ao Itanhangá, Barrinha e Joá, passando pela Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande e Piabas até Prainha e Grumari.



A preocupação em encurtar o caminho que as informações e solicitações da população trazidas aos órgãos competentes é marca da subprefeitura. Levamos a sério o lema “ouvir para melhor atender”. Além da Barra e do Recreio, que são bastante atuantes nesse diálogo, bairros que vêm crescendo nos últimos anos e que andavam esquecidos pelo poder público, como Vargem Grande e a Tijuquinha, estão ganhando voz pelas mídias sociais e pelo contato direto com nossa equipe de rua.



O resultado desse diálogo estreito e da comunicação aberta são as parcerias feitas com a sociedade civil em projetos da prefeitura. Como a tenda doada para o Grupamento Especial de Praia da Guarda Municipal com ponto fixo no Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes, ou o empréstimo de ônibus de condomínio para levar crianças e professoras às ações de plantio na orla. Ou ainda a participação de voluntários em atividades de educação ambiental nas escolas para o projeto Plantando o Futuro, parceria da subprefeitura com o Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.

Outras parcerias bem-sucedidas resultaram também na criação do Parque Oceânico, com o primeiro parcão do Jardim Oceânico, demanda antiga dos moradores, e na reforma dos brinquedos e mobiliários da Praça do Pomar, incluindo o chafariz que estava desativado.



Também conseguimos que fosse reaberto o Centro Esportivo Didi, um equipamento público que atende moradores do Recreio dos Bandeirantes e entorno. O local está passando por melhorias que incluem a aplicação de grama sintética no campo de futebol, nova barra de balé na sala de dança e reforma das áreas comuns.



Fazer com que a população se sinta parte desse trabalho, dando retorno das ações e conversando com a subprefeitura com mais frequência, é de suma importância. Ouvir também críticas e ideias faz com que essa relação traga os resultados esperados para o cidadão.



Está na hora de o carioca participar da recuperação que estamos promovendo no Rio de Janeiro. São as ações integradas entre todos os órgãos da cidade que permitem tornar realidade os planos e os projetos que desejamos para o Rio. Estamos empenhados em dar o exemplo de amor e carinho que temos pela nossa cidade. Continuaremos a ouvir, para atender melhor!

Raphael Lima é subprefeito da Barra da Tijuca