OPINA17VALEESTA - ARTE O DIA

OPINA17VALEESTAARTE O DIA

Publicado 18/01/2022 06:00

Jorge Arraes é Secretário Municipal de Infraestrutura do Rio de Janeiro Divulgação

Após quatro anos de abandono da cidade, 2021 foi o ano de arrumar a casa. Depois do equilíbrio financeiro, os investimentos voltaram a acontecer. O ano de 2022 será a hora da retomada. Além disso, com um novo estilo de gestão, a Prefeitura do Rio já começou a intensificar a concessão de ativos à iniciativa privada e segue trabalhando para manter o ritmo de obras com recursos públicos.



A atual gestão da prefeitura acredita que as parcerias público-privadas (PPPs) são um meio eficiente de melhora de prestação de serviços públicos. Depois de exemplos de sucesso, como o Porto Maravilha, a gestão municipal buscará promover uma verdadeira revolução na Saúde do carioca, com a inserção de parceria privada. E o complexo do Hospital Souza Aguiar foi o escolhido para ser o primeiro hospital a ter esta nova forma de gestão na cidade. O objetivo é trazer o modelo de sucesso em outras cidades para reformar e modernizar as estruturas físicas, a gestão e a manutenção dos serviços não assistenciais.

A PPP que vai funcionar no complexo do Souza Aguiar, que engloba, além da unidade hospitalar, o Centro de Emergência Regional do Centro e a Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, vai oferecer à população ainda acesso aos serviços de Saúde de média e alta complexidade, além de melhorar a assistência hospitalar e a organização do sistema de Saúde da cidade.



Todos os serviços assistenciais vão continuar sendo feitos pelo poder público, como o acolhimento, a avaliação de riscos, os procedimentos de urgência e emergência, assim como as internações e a as cirurgias. No entanto, outros serviços vão entrar na concessão, como controle de acesso, hotelaria, tecnologia, manutenção, farmácia, nutrição, dentre outros.



Com a concessão, que deverá ser feita pelo prazo de 20 anos, o Município do Rio vai aliar seus objetivos de atender cada vez melhor ao cidadão à competência técnica, operacional e gerencial da iniciativa privada. Essa união vai garantir a prestação de serviços compartilhados de forma segura e com a qualidade requerida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



O Complexo hospitalar do Souza Aguiar é um gigante. Um espaço de mais de 35 mil m² de área construída e mais de 500 leitos. Somente o Hospital Souza Aguiar possui capacidade de atendimento anual de 7,9 mil cirurgias, 9,4 mil internações, 18 mil tomografias, 59.200 exames de raio-X, 75.000 atendimentos de urgência e emergência e 454.000 exames de análises clínicas. Números que impressionam e que tendem a ser superados com a ação conjunta da iniciativa privada nas políticas públicas.



Trazer a iniciativa privada para a Saúde pública é uma aposta da Prefeitura do Rio. A gestão municipal aposta na transparência, na sustentabilidade e na probidade dos contratos para gerar um grande impacto social a partir desta nova iniciativa. Essa forma de gestão valoriza cada real pago pelo cidadão e reafirma o compromisso da prefeitura com o interesse público relevante em uma das áreas mais críticas de qualquer gestão pública e, sem dúvida, a mais impactada nesse momento de pandemia: a saúde pública.



Aliar a iniciativa privada à gestão da Saúde pública municipal mostra que somos uma gestão que investe em infraestrutura, fomenta o ambiente de negócios e atração de investimentos e, principalmente, que valoriza o cidadão carioca.

Daniel Soranz é secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

Jorge Arraes é secretário Municipal de Infraestrutura do Rio de Janeiro