Rodrigo Toledo é subprefeito das Ilhas divulgação

Publicado 19/01/2022 05:00

Poder melhorar a qualidade de vida das pessoas é o que me move à frente da subprefeitura. Desde que recebi a missão de ser o subprefeito das Ilhas do Governador, Fundão e Paquetá, sabia que teria um grande desafio. Nossas Ilhas estavam abandonadas e a população queria ver a máquina pública funcionando, queria ver o Rio voltar a dar certo. Muito mais do que tapar buracos ou podar árvores, assumi o compromisso de resgatar o sentimento de pertencimento, o orgulho de ser insulano e paquetaense.



Após um ano como gestor, posso afirmar que nossas Ilhas voltaram a ter a atenção que merecem. Como morador da Ilha do Governador desde a infância, fico feliz e orgulhoso ao ver que a região está renascendo, fruto do trabalho de um time de cariocas apaixonados pela cidade.



Viver na Ilha é “sentir-se em casa” ao atravessar a ponte-estaiada. É morar num lugar cercado por áreas verdes, onde a arquitetura moderna convive harmoniosamente com construções tombadas pelo Patrimônio Histórico. É ver o pôr do sol do Corredor Esportivo e jogar futevôlei na Praia da Bica. É torcer pela nossa União da Ilha. É cantar alto o refrão “Sou mais minha Ilha, tu és meu amor, em ti me planto Ilha do Governador”.



E o que falar da charmosa Paquetá? Resgatar a autoestima dos seus mais de quatro mil moradores não tem sido fácil, mas estamos chegando lá. Os paquetaenses possuem um grande carinho pela Ilha e uma vontade inabalável de recuperá-la. E é muito fácil entender esse sentimento quando passamos a frequentar o bairro bucólico que, durante anos, foi refúgio de Dom João VI.



E como é possível conseguir que a população das Ilhas volte a sentir orgulho de onde vive? Dando voz aos moradores e trabalhando muito! Foi dessa forma que, em apenas um ano, mudamos a rotina das Ilhas!

Eliminamos pontos irregulares de lixo, revitalizamos praças e monumentos históricos, retiramos construções irregulares, reabrimos a Vila Olímpica Nilton Santos e implementamos o Luz Maravilha.



O combate à covid-19 segue firme. Paquetá foi o primeiro bairro vacinado, graças ao Projeto PaqueTá Vacinada. Já na Ilha do Governador temos, hoje, mais de 162 mil insulanos vacinados com a primeira dose, mais de 152 mil com a segunda dose ou dose única, e mais de 46 mil com a dose de reforço. Também inauguramos um centro de testagem e atendimento a pacientes com sintomas gripais.

Organizamos o polo gastronômico da Ribeira, implantamos o Programa Ambulante em Harmonia no Cacuia, e fazemos operações rotineiras de controle urbano. De olho no meio ambiente estamos ampliando o Programa Guardiões dos Rios e, na área da Educação, colocamos em prática o Projeto Busca Ativa, para diminuir a evasão escolar agravada durante a pandemia, além do programa de grafitismo Escola + Viva. Num esforço conjunto com a PM e a Seop, conseguimos o retorno do programa Rio + Seguro à Ilha do Fundão, contribuindo assim para a queda dos índices de criminalidade naquela área.

Uma boa gestão pública transforma cidades. Ainda temos muito trabalho, estamos só começando. Seguimos em frente!

