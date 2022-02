Fábio Queiróz é presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) - Divulgação

A Rio Innovation Week foi um passo natural para atender a demanda de milhares de negócios pelo Brasil, que buscam por soluções de automação e inteligência de negócios adequadas às suas realidades e necessidades. Após alguns dias do encerramento do evento, que ocorreu entre os dias 13 e 16 de janeiro, a cidade ainda respira empreendedorismo e celebra a reunião de 500 palestrantes, 190 expositores e 1.500 startups num mesmo espaço, que possibilitou gerar R$ 300 milhões em negócios e novas oportunidades de emprego e renda para o nosso estado.

Acreditamos que os objetivos foram alcançados e vamos transformar o Rio de Janeiro em um estado referência em inovação e empreendedorismo tecnológico. A Rio Innovation Week entrou para o calendário da cidade como o maior evento da América Latina sobre o tema e uma nova edição já está sendo preparada para novembro deste ano. O incentivo à criação de um polo de inovação no Rio vai contribuir para a retenção e o aproveitamento do capital humano fluminense.



O evento trouxe para o mesmo espaço diferentes áreas que utilizam a tecnologia como base para crescimento de seus negócios, criação de novas oportunidades e cenários. Com foco em estimular o networking, o evento mesclou conhecimento, conteúdo relevante e ações de diferentes segmentos como Turismo, Varejo, Saúde, Agronegócio, Sustentabilidade, entre outros.

Juntos trabalhamos para criar circuitos de debate, de exposições e atrações, formando uma grande feira onde os visitantes puderam entrar em contato com o que existe de melhor em novas tecnologias de automação comercial. A ideia foi permitir beber diretamente da fonte de inovação em um contato real com soluções de internet das coisas, uso remoto de recursos de computação e outras estratégias de inteligência artificial.



Ao lado do Salão de Inovação, com os principais projetos de instituições de ensino como Uerj, Faperj, e Uenf, tivemos uma Vila da Ciência, espaço idealizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com projetos de 29 entidades, mostrando o trabalho de excelência de pesquisadores brasileiros.

A cada dia a visão sobre como abordar a tecnologia vem mudando. Ao idealizarmos a rodada de palestrantes, buscamos nomes como Richard Branson, fundador da Virgin (um dos maiores grupos empresariais do mundo), e a ambientalista Céline Cousteau, entre outros, que pudessem gerar insights para os visitantes. O público de cerca de 48 mil pessoas participou intensamente. Foram quatro dias para pensar no futuro e nos impactos da tecnologia, não somente no mundo corporativo.



O tema da preservação do meio ambiente recebeu atenção especial, com parceiros para fomentar debates importantes e apresentar soluções e ações de sustentabilidade. A Plastic Bank, parceira oficial da ONG Clean Up The World, promoveu a coleta de cerca de uma tonelada de resíduos em geral do Rio Innovation Week. Após o beneficiamento, os resíduos poderão ser reintegrados em novos produtos e embalagens, como parte de uma cadeia circular de suprimentos.



Precisamos entender que a inovação não espera, ela acontece e, por isso, a transformação digital é para ontem. O Rio de Janeiro quer estar alinhado com o mundo em transformação e a Rio Innovation Week pode ajudar a fazer negócios se tornarem mais produtivos a partir do uso de recursos tecnológicos disponíveis. Todo o nosso esforço foi para criar um ambiente em que as pessoas saíssem com as ferramentas e as ideias que precisavam para transformar suas empresas em negócios do futuro.





Fábio Queiróz é um dos idealizadores e Presidente do Conselho Organizador da Rio Innovation Week e presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj)