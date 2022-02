Max Rodrigues Lemos é secretário estadual de Infraestrutura e Obras - Divulgação

Max Rodrigues Lemos é secretário estadual de Infraestrutura e Obras Divulgação

Publicado 05/02/2022 06:00

Lembro que uma das grandes questões que me levaram a entrar para a vida pública foi a vontade de fazer alguma coisa para mudar a realidade das pessoas. A célebre frase que a raposa fala para o Pequeno Príncipe, no livro de Antoine de Saint-Exupéry, "tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas’, marcou a minha vida.

Acompanhei bem várias promessas que foram feitas a milhares de famílias, e a frustração de cada uma ao ver que as ações propostas não acompanhavam as palavras. As promessas iam se acumulando, como folhas que caem das árvores e se desfazem com o tempo.

Essa é a frase que tenho em mente quando visito alguma comunidade, ou converso com gestores de alguma cidade. Temos responsabilidade com a população, até porque somos pagos pelos fluminenses que sofrem no dia a dia as agruras da falta de investimentos ao longo de décadas, ou por propostas que surgiram como grande novidade, mas perderam-se pelo caminho, independente das questões que levaram a isso.



Por ter essa visão de responsabilidade, e com a determinação do governador Cláudio Castro, que comunga comigo da mesma ideia, pauto as minhas ações no respeito aos sonhos do cidadão. Foi assim na elaboração das ações do Casa da Gente, maior programa habitacional do Estado nas últimas décadas, que tem como uma das suas vertentes o projeto Na Régua, de melhorias a moradias em áreas de vulnerabilidade social que chegará agora ao Jacarezinho e a Muzema dentro do Programa Cidade Integrada.



Tem sido assim também na retomada de obras emblemáticas, como a sede do Museu da Imagem e do Som na orla de Copacabana, a mais famosa praia do Brasil; e no Teleférico do Alemão, modal de transporte que permitia a ligação entre a estação de Bonsucesso e a estação Palmeiras, a última de seis paradas, em 16 minutos. Hoje, sem o teleférico, esse mesmo percurso é feito por vans e a pé, demorando quase duas horas.

E nosso desafio é trabalhar para que essa conquista dos moradores da comunidade volte a funcionar logo e a desilusão pelo abandono dê lugar à alegria da retomada da vida. Da mesma forma, na Mangueira, estamos retomando um projeto de abertura de ruas, construção de uma ligação, via planos inclinados, entre as ruas Visconde de Niterói e São Luiz Gonzaga, e revitalização da comunidade para reforçar seu potencial turístico.



Não à toa colocamos nas ruas mais de R$ 1 bilhão em licitações. Além das obras estruturantes e do Casa da Gente, estamos com mais de 200 projetos cadastrados no Programa Governo Presente nas Cidades, que vai conseguir tornar realidade o sonho de cada município. Temos ainda a infraestrutura dos batalhões, com reforma de refeitórios, fachada, telhados e dormitórios; infraestrutura do esporte, que será lançado em breve, para reforma e construção de quadras, campos de futebol e vilas olímpicas; e a infraestrutura do desenvolvimento, com a urbanização dos distritos industriais da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado (Codin) e dos municípios.



O compromisso que assumi com a população fluminense e com o governador Claudio Castro ao aceitar o cargo de secretário norteia minhas ações. A parceria com a Assembleia Legislativa, presidida pelo Deputado André Ceciliano, tem sido fundamental para o êxito de todas essas ações.



Aprendi com o Pequeno Príncipe que somos responsáveis por quem cativamos e não quero, nem vou, desapontar aqueles que abriram suas casas e tiraram um tempo de suas vidas para ouvir os nossos projetos e, principalmente, todos aqueles que acreditam em nosso trabalho. A eles devo respeito!

Max Rodrigues Lemos é secretário estadual de Infraestrutura e Obras