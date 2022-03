Arte coluna opinião 16 março - Paulo Esper

Publicado 16/03/2022 06:00

Rogerio Pires, presidente da Fundação Cecierj Divulgação

Vinculada à Secretaria de Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação Cecierj tem o orgulho de coordenar, há mais de 20 anos, um programa educacional relevante para a população fluminense, o Consórcio Cederj - Centro de Educação a Distância do Rio de Janeiro. Ao longo desse período mais de 181 mil alunos, de diversas regiões do estado, ingressaram na graduação ofertada na modalidade semipresencial.

O Consórcio Cederj é composto por uma rede de onze instituições públicas de ensino, das quais sete oferecem 18 cursos de graduação: Cefet/RJ, Uerj, Uenf, UFF, UniRio, UFRJ e UFRRJ. Levar Educação pública e de qualidade a toda a população fluminense é a principal missão da Fundação Cecierj e o programa foi criado com esse objetivo: possibilitar que pessoas que moram longe dos grandes centros tenham acesso ao ensino superior.



Em 2022, oito polos do Consórcio Cederj completam 20 anos: Bom Jesus de Itabapoana, Cantagalo, Macaé, Petrópolis, São Francisco de Itabapoana, São Pedro da Aldeia e Volta Redonda. Essas unidades oferecem os cursos de Engenharia de Produção, Administração, Pedagogia, Ciências Biológicas, História, Letras, Computação, Ciências Contábeis, Matemática e Química, nos quais estão matriculados mais de 12 mil alunos atualmente.



A iniciativa, que conta com recursos do governo federal como parte do financiamento, por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa ligado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), avança desde os anos 2000 com a parceria também das prefeituras dos municípios onde os polos estão instalados. Recentemente, dois novos polos foram inaugurados nos municípios de Cardoso Moreira e Quatis, totalizando 37 unidades instaladas.



O resultado dessa iniciativa, além de uma produção acadêmica qualificada, é a influência direta na retomada econômica das regiões onde os polos estão localizados, em um processo que se retroalimenta pela qualificação profissional; e a inserção no mundo do trabalho de seus moradores e de cidadãos das cidades do entorno.



Na sua linha do tempo, o Cederj coleciona muitas histórias de sucesso. São alunos que ganharam prêmios, passaram em disputados concursos públicos, concluíram o mestrado e doutorado. São esses relatos de conquistas, construídos ao longo das mais de duas décadas de caminhada, que nos motivam sempre a ir além.





Rogerio Pires é presidente da Fundação Cecierj