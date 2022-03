Marcelo Queiroz, secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - Divulgação

30/03/2022

A pauta animal, que já vem sendo tratada com extrema relevância pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, através do desenvolvimento de inúmeras ações em todo o estado, ganhou mais um capítulo importante. O governador Claudio Castro convocou a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal (RJPET), para fazer parte do Programa Cidade Integrada.

O projeto, iniciado nas comunidades da Muzema e do Jacarezinho, conta com a implementação de ações sociais, infraestrutura, desenvolvimento econômico, diálogo com a comunidade e segurança pública. E agora também abriu espaço para levar saúde e bem-estar para os bichinhos das regiões e de seus entornos.



A implementação de políticas públicas de controle populacional de cães e gatos no estado já é uma realidade. A população de todas as regiões já conta com acesso ao serviço gratuito de castração, com qualidade e que preza pelo bem-estar dos animais.



No entanto, a prestação do serviço dentro de uma comunidade ainda não havia ocorrido, em virtude da inexistência de clínicas veterinárias localizadas nessas áreas. A comunidade da Muzema, então, foi escolhida para ser a primeira a receber o castra-móvel da RJPET.

Mais de mil procedimentos de castração foram realizados somente na primeira semana de atividade. A previsão é que mais de dois mil animais daquela região sejam castrados, dando oportunidade aos moradores desses locais de ter seus animais cuidados, sem que precisem se deslocar para as clínicas parceiras.



A marca de 30 mil castrações em todo o estado já foi batida e o projeto, que prevê a fazer 100 mil procedimentos até o final de 2022, segue dando mais qualidade de vida para os bichinhos e, consequentemente, para todos nós.



Marcelo Queiroz é secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento