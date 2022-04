Jornalista Luzia Lacerda é a primeira Influenciadora Digital Inter-religiosa do Brasil - Divulgação

Publicado 13/04/2022 05:00

A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela começa no Domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando é recebido como um rei, mas os mesmos que festejaram o condenaram à morte, e termina com a ressurreição no domingo seguinte.

Os dias da Semana Santa são: sábado de Lázaro, apenas comemorado no Cristianismo oriental, que é o dia antes do Domingo de Ramos para o qual é liturgicamente vinculado. Ele celebra a Ressurreição de Lázaro de Betânia.



A Segunda-Feira Santa ou Grande e Sagrada Segunda-feira precede a celebração da morte e ressurreição de Jesus. É o segundo dia da Semana Santa no cristianismo ocidental, depois do Domingo de Ramos, e o terceiro no cristianismo oriental, depois do Sábado de Lázaro e do Domingo de Ramos



No terceiro dia da Semana Santa, é quando são celebradas as Sete dores de Nossa Senhora Virgem Maria. No quarto dia, celebra-se a piedosa procissão do encontro de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Ainda há igrejas que neste dia celebram o Ofício das Trevas.



É na manhã da Quinta-Feira Santa que nas catedrais das dioceses, o bispo se reúne com o seu clero para celebrar a Celebração do Crisma, na qual são abençoados os santos óleos que serão usados na administração dos sacramentos do Batismo, Ordenação de Padres e Bispos, Crisma e Unção dos Enfermos.



Neste mesmo dia, à noite, são relembrados os três gestos de Jesus durante a Última Ceia: Lava-pés, a instituição de um novo mandamento, e a instituição do sacerdócio. É neste momento que Judas Iscariotes sai para entregar Jesus. A igreja fica em vigília ao Santíssimo.



A Sexta-Feira Santa ou Sexta-Feira da Paixão é quando a Igreja recorda a morte de Jesus, com a celebração da Solene Ação Litúrgica, Paixão e a Adoração da Cruz. São quatro momentos: A Liturgia da Palavra, Oração Universal, Adoração da Cruz e Rito da Comunhão.



O Sábado de Aleluia é o dia da espera. Os cristãos junto ao sepulcro de Jesus aguardam sua ressurreição. No final deste dia é celebrada a Solene Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, como disse Santo Agostinho, que se inicia com a Bênção do Fogo Novo e do Círio Pascal; proclama-se a Páscoa através do canto faz-se a leitura de 14 passagens da Bíblia.



E o Domingo de Páscoa é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida ao terceiro dia após sua crucificação no Calvário. É a principal celebração do ano litúrgico cristão.



O cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, deixa uma mensagem. “Páscoa é a certeza que a vida vence sempre. Diante de tanta cultura de violência e morte dos tempos hodiernos nós anunciamos a vida! Cristo ressuscitou verdadeiramente e está vivo entre nós! Feliz Páscoa a todos”



Nesse período os Muçulmanos estão comemorando o Ramadã. Festividade mais importante para eles. E a partir de sexta-feira, dia 15 de abril, começa a Pêssach, a Páscoa Judaica.

Luzia Lacerda é jornalista e diretora responsável do Instituto Expo Religião