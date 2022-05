Fernanda Lessa, presidente da FIA - divulgação

16/05/2022

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Rio de Janeiro, é hoje o principal ente público no contexto do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), na área da Criança e do Adolescente no Estado e está sob nova direção. A instituição é conhecida por desenvolver programas e ações voltados ao público infantil e adolescente - em especial à população em situação de vulnerabilidade social.

Para o ano de 2022, a FIA tem como um dos seus principais projetos expandir e compartilhar o conhecimento sobre assuntos relacionados ao público infantil e adolescente, fazendo-o chegar até a população. A fundação planeja um ano com diversos seminários, sempre de forma totalmente gratuita, sobre temas que precisam de uma maior atenção, como o Espectro Autista e seus desafios, que foi o assunto do primeiro seminário já realizado no mês de abril.



A FIA dá, ainda, continuidade a todos os programas e ações já conhecidos por todo o público como o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (que este ano chegou a marca de 25 unidades de atendimento); o Programa SOS Crianças Desaparecidas, com ações de prevenção a novos desaparecimentos e auxílio às autoridades em buscas de desaparecidos; o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente com Deficiência, que conta com 58 entidades parceiras (APAEs, Pestalozzi, entre outros); o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência, que em 2021 realizou mais de 13 mil atendimentos e conta com hoje com dez unidades (entre próprias e parceiras); o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco, que em 2021 realizou quase mil atendimentos e conta com 17 instituições parceiras



Para saber e conhecer mais sobre a Fundação para a Infância e Adolescência, acesse o site www.fia.rj.gov.br ou visite as redes sociais oficiais da FIA/RJ no Instagram (@fiarjoficial), Facebook (facebook.com/FIARJ) e Twitter (@fiarjoficial).

