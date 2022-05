Sérgio Duarte - Presidente Rio Indústria - divulgação

Publicado 20/05/2022 05:00

O Dia da Indústria é comemorado em 25 de maio, e este ano o segmento industrial do Estado do Rio de Janeiro pode celebrar muitos resultados otimistas. Este foi um setor que saiu mais forte da pandemia e apresenta um futuro de otimismo. A Rio Indústria e seus associados acreditam que 2022 será um ano ainda melhor para o Rio de Janeiro, um estado com vocação industrial.

Com certeza, na próxima década ocorrerão as maiores transformações tecnológicas e sociais da história recente. Por isso é preciso olhar para frente e pensar em soluções para Rio para que os setores industriais do nosso estado sejam mais eficientes, competitivos, inovadores, tecnológicos e sustentáveis. Queremos um Rio Inovador e temos esse potencial. A Rio Indústria vai trabalhar arduamente para isso nos próximos anos.

O Rio de Janeiro foi o estado que mais perdeu emprego desde a crise de 2015, e atualmente segue em recuperação. Por esse motivo é fundamental a existência de uma entidade como a Rio Indústria para ter uma aproximação com o poder público mostrando as dificuldades e oportunidades existentes no setor industrial. Esse diálogo é essencial para o segmento, com ele é possível levarmos ao conhecimento das autoridades as adversidades e enxergarmos perspectivas de melhorias no ambiente de negócio.



O setor industrial fluminense é competente e competitivo intramuros. O Rio de Janeiro é vocacionado para a atividade industrial. Possui uma grande cadeia de fábricas e fornecedores, bem como de mão de obra qualificada, e localização privilegiada, a 500 km de 50% do PIB nacional.



A retomada do crescimento da indústria de transformação fluminense passa pelo aumento da competitividade interna, da melhoria da infraestrutura logística do estado, da capacidade de investimento do setor público, da qualidade e oferta de energia, da segurança e da redução da burocracia, das obrigações acessórias e da carga tributária.



A capital fluminense, por si só, concentra 32% dos estabelecimentos e 37% dos empregados industriais fluminenses. Além de empregos, a atividade industrial recolhe R$ 23 bilhões por ano em ICMS, o que representa mais da metade da arrecadação da principal receita tributária do Estado do Rio de Janeiro. Como parte desses recursos é repartida com os municípios, esse é um bom exemplo de como a atividade industrial contribui para a oferta de serviços públicos em todo estado.



O desafio é grande, a caminhada é longa, mas a Rio Indústria vai atrás desses objetivos. Tão importante quanto atrair é garantir a permanência das indústrias aqui instaladas, através do aumento de sua competitividade para preservação do emprego e renda para a população e da atividade econômica e arrecadação para o estado.



Sergio Duarte é presidente da Rio Indústria