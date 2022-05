Mônica Francisco é deputada estadual e presidente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Alerj - Juliana Portela/Divulgação

Publicado 17/05/2022

Vereador Tarcísio Motta (Psol)

Há algumas semanas fomos surpreendidos pela militarização da rede Faetec. Essa ação faz parte de um processo de militarização de escolas públicas que ganhou força com o avanço do ultraconservadorismo sobre a Educação.



A defesa da militarização investe na confusão entre escolas militarizadas e escolas militares, que no dia a dia são coisas bem diferentes. Isso porque a boa estrutura das escolas militares se explica pelo seu investimento por aluno muito maior do que uma escola pública comum: segundo dados de 2018 sobre os colégios do Exército, esse investimento é três vezes maior do que em uma escola pública regular – mas nas escolas militarizadas as únicas novidades são a gestão por militares e um investimento inicial, sem nenhum financiamento contínuo a mais.



Essa fake news que mistura escolas militares e escolas militarizadas é a razão da militarização ser uma medida eleitoreira, porque a verdade é: uma escola sem o financiamento adequado é impossibilitada de ser de qualidade.



Quando uma escola pública tem maior investimento, currículo diversificado, professores valorizados, equipamentos funcionando, estrutura física, – tudo aquilo que a gente diz, ano após ano, que as escolas públicas precisam ter – elas funcionam. Quando olhamos as dez escolas melhores qualificadas no Enem, vamos ver lá, entre as dez escolas públicas, que a grande maioria delas são escolas federais; há somente um colégio militar, dentre todos outros colégios federais que são plurais e democráticos. Dentre eles estão o Colégio Pedro II, os institutos federais; os Cefets; os Colégios de Aplicação.



Nós criticamos desde o primeiro momento a militarização de escolas. Nossos mandatos recebem constantemente pais e mães preocupados com a falta de professores e de pessoal em geral nas escolas públicas, municipais e estaduais. Por exemplo: na Faetec, assim como no restante das redes públicas do Rio de Janeiro, não há mediadores para garantir o direito à Educação de crianças e jovens com deficiências. Onde estão as medidas para combater esse problema concreto? Quase não existe, já que contratar mediadores para a Educação Especial, aparentemente, não é visto como chamariz de votos.



Ao invés de trabalhar e tratar de problemas reais, esses governos criam medidas sensacionalistas. A todo momento aparecem novos casos de violências envolvendo os militares em escolas de diferentes cantos do país: racismo recorrente, censura a professores e alunos, LGBTfobia, agressão física e abuso sexual. Militarizar escolas é gerar mais uma fonte de violação de direitos.



Liberdade, democracia, pluralidade, respeito à diferença e compreensão: escola é lugar de descoberta do mundo! Isso está escrito na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso não é uma perspectiva político-partidária, mas de defesa daquilo que está consagrado como letra, como lei, para nossa educação pública. Por isso, é preciso lutarmos pela desmilitarização da Escola Municipal Geral Abreu e pela manutenção da Faetec como escola nossa, não dos militares.



Mônica Francisco (deputada estadual/PSOL) e Tarcísio Motta (vereador/PSOL)