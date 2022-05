Alfredo Lopes - Divulgação

Publicado 17/05/2022 06:00

Alta cobertura vacinal, redução dos casos da doença, suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras. Aos poucos a pandemia de covid-19 vai ficando no passado. Após dois anos de confinamento e restrições, é chegada a hora da recuperação e o turismo já mostra sinais positivos - as recentes taxas médias de ocupação hoteleira na cidade do Rio foram animadoras, com 81% no feriado da Semana Santa, 82% no primeiro Carnaval e 81% no segundo, em abril.



No início de março de 2020, antes da pandemia se abater sobre o Brasil, a ocupação média da rede hoteleira estava em torno de 70%. Logo no mês seguinte, em abril, este índice caiu para 5% e, com o confinamento das pessoas, os hotéis começaram a suspender suas atividades. No caso do Rio de Janeiro, a situação se tornou ainda mais complicada, pois o turismo é uma das principais forças econômicas do estado. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), nosso estado é o que apresenta a maior participação relativa do turismo na economia entre todas as unidades federativas do Brasil.



A queda de desempenho do setor turístico pode ser dimensionada pela redução de recolhimento de impostos. Recente estudo da Prefeitura do Rio demonstrou que os serviços de hospedagem, turismo e viagens foram os que apresentaram o maior recuo – a taxa média da arrecadação do imposto do segmento, em relação ao total arrecadado de ISS, sempre foi acima de 3%, caindo para 1,5% nos anos de pandemia.



A reabertura dos hotéis começou timidamente em junho de 2021 e foi ganhando força ao longo do segundo semestre do ano passado. Muitos estabelecimentos aproveitaram a época de menor demanda causado pela pandemia para renovar seus equipamentos. Ao longo de 2021, a ocupação hoteleira na capital fluminense ficou perto dos 50% no período regular e ultrapassou a marca de 70% nos feriados.



As restrições aos deslocamentos internacionais fizeram com que os brasileiros optassem por viagens domésticas – no Rio de Janeiro a maior parte dos turistas durante a pandemia era proveniente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e do próprio Rio de Janeiro, com maior ênfase no turismo rodoviário e interestadual.



Agora, o turismo dá claros sinais de recuperação: os três primeiros meses de 2022 foram como uma longa alta temporada, que começou com o Réveillon e se estendeu pelos dois carnavais. O clima é outro, de felicidade pela – gradual – volta à normalidade. No entanto, ainda há desafios.



É preciso recuperar o volume de turistas estrangeiros para padrões anteriores à pandemia e, para tal, um dos caminhos passa pelo reforço do papel do Galeão como porta de entrada, com a retomada de voos internacionais que o aeroporto perdeu. Outro ponto importante é a construção de uma agenda robusta, com eventos artísticos e corporativos.



Os resultados virão mais rápido se forem frutos de parcerias entre a iniciativa privada e o poder público. O Rio só tem a ganhar.





Alfredo Lopes é presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)