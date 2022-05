Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Vinicius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 24/05/2022

Em diversos momentos os processos políticos nos renovam e nos lançam em bons desafios. Sou político por vocação! Estive vereador, prefeito por dois mandatos, deputado federal, presidente do Detran, secretário de estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais e agora, novamente deputado federal, onde cumpro meu mandato, eleito por vocês, até o final deste ano.



São cerca de 30 anos dedicados ao serviço público com a missão de transformar vidas. Venho aqui hoje dividir com vocês recentes e importantes conquistas para nosso estado. Anuncio que, como deputado federal, fui eleito coordenador efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara de Deputados, tendo agora no cenário nacional maior chancela para poder lutar por políticas públicas que impulsionem ainda mais o desenvolvimento do nosso pais e do Estado do Rio de Janeiro.



E hoje, especialmente anúncio também, a publicação do Decreto 48.090, cujos trâmites demos início há um ano. O decreto trata de desburocratização, exatamente o foco da minha gestão como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio. Tem como objetivo agilizar, dar transparência e segurança jurídica à concessão dos incentivos fiscais, ou seja, facilitar a instalação e a manutenção de empresas no Estado do Rio de Janeiro.



Parabenizo ao governador Claudio Castro pelo incansável trabalho em ações pelo crescimento econômico do Rio, ao secretário Cassio Coelho pela continuidade a políticas públicas de tanta relevância e aos secretários da Casa Civil e da Fazenda por terem me apoiado neste processo desde o início. Parabéns à toda equipe da Sedeeri e mais uma vez ao empenho do secretário Cássio Coelho pelo acompanhamento desse importante decreto. Um forte abraço.

*Vinicius Farah é deputado federal e ex-secretário de estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais