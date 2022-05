Gelby Justos é secretário estadual de Ação Comunitária e Juventude - divulgação

Publicado 25/05/2022 05:00

Dar voz e empoderamento aos moradores das comunidades do Estado do Rio de Janeiro, e criar um canal aberto de comunicação com este público, que nunca teve vez. Essa é a missão dada a nós, da Secretaria de Ação Comunitária e Juventude, quando a pasta foi criada, no início deste ano, pelo governador Cláudio Castro. Esses primeiros meses foram de muitas conversas, ideias, bate-papos, bastante trabalho e muita emoção ao ver os planos se tornando realidade.

As primeiras concretizações dos projetos da nossa equipe foram as inaugurações dos Centros de Referência da Juventude (CRJs) de Manguinhos e do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade. Os dois equipamentos, antes abandonados e degradados, foram completamente reformados, renovados e devolvidos às comunidades. Em ambas as unidades, vamos oferecer cursos de capacitação profissional, atividades esportivas e culturais, e reforço escolar.



Uma outra novidade é que os alunos e moradores da região dos dois CRJs vão receber café da manhã, almoço e jantar todos os dias, de segunda à sexta-feira. Ao todo, serão distribuídas, através do Projeto RJ Alimenta, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, três mil refeições diariamente, nas duas unidades.



Essa é uma oportunidade ímpar de melhorar a vida de crianças e jovens, dessa população que mais precisa. Nosso objetivo é atender dois mil jovens em cada um dos CRJs até o fim deste ano. Além das atividades já oferecidas, futuramente haverá formação em games ou aulas de música. Essa é uma revolução na administração pública do estado.



Até o fim de 2022, vamos reformar outros cinco CRJs já existentes e entregar à população, como a unidade do Complexo PPG, entre Copacabana e Ipanema. Planejamos, também, implementar novos equipamentos e, assim, expandir os benefícios para moradores de fora da capital, dobrando o número de CRJs no Estado do Rio, nos próximos meses.



Para além da Educação, temos outras ações que facilitam a interação do governo com os moradores. Entre nossos projetos estão o ‘Dá o Papo’ e a ‘Casa do Diálogo’. No primeiro, instalamos “orelhões” nos locais onde o Cidade Integrada está presente. E estamos só no início, pois vamos espalhar os "orelhões" (um objeto alegórico, em forma de orelha, com um gravador instalado para registrar as mensagens, funcionando como uma ouvidoria) por dezenas de comunidades. Assim, a população pode registrar suas demandas e queixas, que serão filtradas e selecionadas pelo nosso time, e encaminhadas aos órgãos responsáveis.



Já no segundo programa, nos reunimos todas as segundas-feiras para ouvir os moradores e lideranças locais. As solicitações trazidas pelos participantes são muito variadas e é possível registrar qualquer reclamação, denúncia e questionamento. Há sempre um representante da secretaria e do Cidade Integrada nessas reuniões semanais.



Valorizar a população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente os moradores das comunidades, é um dos papéis mais importantes da nossa secretaria.

Gelby Justo é secretário estadual de Ação Comunitária e Juventude