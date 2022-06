André Braga é Diretor-presidente da EMOP-RJ - Divulgação

Publicado 17/06/2022 00:00

Ao comemorar 47 anos, neste mês de junho, a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ), cada vez mais, amplia a sua principal missão: atender com excelência à população fluminense. Sob a liderança do governador Cláudio Castro, em um ano, o órgão realizou mais de 100 ações, obras e serviços.



Referência na construção civil, a EMOP-RJ, vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, retoma o protagonismo e se compromete com o que mais denomina, a engenharia social. O trabalho da instituição vai do atendimento às demandas dos órgãos públicos, a elaboração de projetos e a contratação de trabalhadores até a instalação de canteiros e a entrega das obras. Desta forma, constrói vínculos afetivos, significativos e permanentes.



Atualmente, a EMOP-RJ tem frentes de obras em diversas áreas estratégicas para o desenvolvimento de políticas públicas do governo. Com o programa de Manutenção Continuada, a empresa reforma equipamentos públicos, com valor imensurável para o patrimônio do Estado. Uma ação emblemática foi a revitalização da Escola Compositor Luiz Carlos da Vila, em Manguinhos, ação prevista no programa Cidade Integrada. Em 110 dias, recuperamos as duas piscinas e a quadra poliesportiva da unidade de ensino. Há anos, o local estava abandonado. Hoje, é usado por alunos e moradores da comunidade, que têm acesso a atividades de lazer, como hidroginástica, por exemplo.



A função social das obras da EMOP-RJ também está nas reformas dos Restaurantes do Povo de Madureira, Petrópolis e Barra Mansa; nas melhorias dos colégios de áreas carentes, como na Cidade de Deus; na revitalização da Fábrica do Conhecimento, em Paracambi; na recuperação de 10 prédios do Conjunto Habitacional Cruzada São Sebastião, no Leblon; nas obras de manutenção de delegacias e do IML Afrânio Peixoto, no Centro do Rio; e nas intervenções em 26 batalhões da Polícia Militar, alguns centenários e sem obras há décadas.



A engenharia social da EMOP-RJ se faz presente ainda ao garantir a reserva de, no mínimo, 5% das vagas de trabalho para mulheres, profissionais qualificadas para as frentes de obra da empresa. São ações que geram emprego e renda, com efeito multiplicador na vida das famílias dessas trabalhadoras.



No âmbito da preservação ambiental, o Sistema EMOP-RJ de Custos Unitários – de uso obrigatório nas obras públicas estaduais – é o único do país a disponibilizar uma categoria com informações que obedecem a critérios de sustentabilidade.



Ao comemorar quase meio século, a EMOP-RJ tem muito orgulho de executar obras que aprimoram e qualificam o serviço público, além de promover a inclusão social e o desenvolvimento do nosso estado.

*André Braga é Diretor-presidente da EMOP-RJ