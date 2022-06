Junior da Lucinha é Secretário Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - Divulgação

Publicado 16/06/2022

Envelhecer é um processo da vida. E estamos vivendo cada vez mais e querendo viver com qualidade, com autonomia e com saúde. No último dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, precisamos mais uma vez, nos atentar para essa causa. Quanto mais dependente e frágil uma pessoa fica, maiores são as chances de sofrer violência.



Dados do Disque 100 mostram que no Brasil, de janeiro a maio de 2022, foram feitos 28.224 chamados referente a maus tratos à pessoa idosa. Na cidade do Rio de Janeiro, as denúncias de violações de direitos humanos totalizaram 1.746 registros. Apesar disso, muitas pessoas idosas ainda sentem vergonha de denunciar seus violentadores, pois na grande maioria são seus filhos, enteados e vizinhos.

Os tipos de violência são diversos, como a violência física, psicológica, abandono, negligência, financeira, estatal, autonegligência, maus tratos e sexual, que embora seja um tabu, é algo que ocorre com mais frequência do que as pessoas imaginam. A Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), através da ouvidoria no 1746 da Prefeitura do Rio, também recebe casos de violência contra os idosos.

Segundo o Núcleo de Assistência de Promoção e Proteção Social, nos cinco primeiros meses do ano, foram 251 ocorrências. No mesmo período, as visitas domiciliares totalizaram 501 atendimentos a casos sociais também relacionados a violações de direitos.



Com isso, precisamos mudar uma cultura ocidental que não valoriza seus idosos, que entende o envelhecimento como um processo pejorativo e muitas vezes praticam o etarismo com aquelas pessoas a qual deveríamos ter o máximo de admiração, respeito e cuidado. O Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa foi criado em 2006, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) escolheu o período 2020-2030 como a década do envelhecimento saudável, o que torna imprescindível falar sobre as agressões e os tratamentos abusivos contra a pessoa idosa presentes dentro e fora do ambiente familiar. Além do Disque 100, as denúncias também podem ser feitas pelos números 1746 e 127, da Ouvidoria do Ministério Público.



Na última quarta-feira, a Secretaria do Envelhecimento Saudável promoveu ação de sensibilização no calçadão de Campo Grande, Zona Oeste, com distribuição do Estatuto do Idoso, informativos e serviços como aferição de pressão e glicose, isenção de documentos e orientação jurídica.



Um trabalho que tem sido contínuo e é uma das prioridades no Município do Rio. Os idosos precisam ser cada vez mais respeitados e, principalmente, inseridos na sociedade. Por isso, a secretaria tem desenvolvido vários projetos voltados para inserção dos idosos tanto socialmente, com atividades promovidas em nossas Casas de Convivência ou visitas culturais pela cidade, como no mercado de trabalho, com a disponibilização de cursos profissionalizantes e encaminhamento a vagas de emprego.





