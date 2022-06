Aristóteles Drummond, colunista do DIA - Divulgação

Aristóteles Drummond, colunista do DIA

Publicado 20/06/2022 05:00

A política é fascinante, como a história, pois os fatos raramente se repetem, são previsíveis e acabam sem ferir a verdade. Apenas os radicais, cegos pela paixão, pelo ódio ou pelo ressentimento, não enxergam fatos inquestionáveis, que fogem a contestação por serem objetivos e concretos.



Muita gente não gosta de estadistas da República como Getúlio Vargas, JK e os presidentes militares. Mas não se pode negar a importância que eles tiveram na consolidação do Brasil como uma nação relevante econômica e politicamente. Getúlio em seus mandatos – eleito diretamente e indiretamente, como ditador – marcou o Brasil na legislação, nas obras e na promoção da ordem e do progresso em anos conturbados como aqueles que antecederam e durante a II Guerra Mundial. Emquase20 anos de poder, manteve as mãos rigorosamente limpas.

JK deu o grande salto, atraiu as multinacionais para se instalarem no Brasil, inclusive a indústria automobilística, rasgou o interior com acessos a Brasília e fez a Belém-Brasília, estrada de integração nacional. Até os anos 1960 não se chegava por terra ao norte do Brasil.

E os militares, que nos levaram da 46ª Economia para a oitava, nos fizeram crescer a mais de 10% ao ano no governo Médici. Além disso, evitaram que tivéssemos aqui o terrorismo e a guerrilha instalados como no Peru e na Colômbia, com centenas de milhares de mortos ao longo das últimas décadas. Gostem ou não, foi o que aconteceu e ponto final.

Vivemos um quadro curioso neste momento da vida nacional. O presidente da República defende uma pauta afinada com a vontade popular, tem uma atuação definida na questão da segurança pública, do prestigiamento das polícias, no direito do cidadão a ter uma arma para sua defesa, de sua família e patrimônio, defende a livre empresa como mola do desenvolvimento e tem consciência social. A corrupção que sobrevive em seu mandato não pode ser comparada ao que ocorria anteriormente. Desonestidade,

cinismo, má-fé é o que se observa nos que repetem acusações menores, que beiram o ridículo.



No entanto, apesar das qualidades, o presidente constrange as elites mais cultas com um comportamento tosco, equivocado, que insiste em reiterar, não ouvindo as poucas vozes que lhe aconselham desinteressadamente. Confunde simplicidade com o se cercar de figuras insignificantes, sem história de conhecimento do que é o Brasil.



As forças políticas do centro se mostram incapazes de encontrar uma solução de alto nível, de alto patriotismo, que libere o país para ter uma opção que atenda ao interesse nacional. Mas os empresários, rurais e urbanos, do comércio, indústria ou serviços, profissionais liberais, trabalhadores conscientes sabem que do outro lado de Bolsonaro está o caos, o comprometimento com páginas deploráveis sob o ponto de

vista ético e moral de nossa história. Uma visão de mundo que infelicitou e infelicita povos, a começar pelos povos amigos que sofrem em Cuba, Venezuela, Peru e agora Chile.

Não é este o caminho para o Brasil. O ideal seria a cada vez mais distante terceira via. Mas, se esta fracassar, como parece, é preciso que se peça ao presidente Bolsonaro que se contenha, para que o país

chegue às eleições em paz e não corra o risco de fazer a pior opção. A esta altura, só Bolsonaro pode eleger Lula, com suas ações que não encontram eco na maioria silenciosa, que foi a que o elegeu. Nesta linha belicosa corre o risco de ganhar e não levar.

Aristóteles Drummond é jornalista