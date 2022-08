André Codea - Divulgação

André CodeaDivulgação

Publicado 22/08/2022 06:00

Pode ser que só por ler o título, você se sinta cansado e desista da leitura. Mas se continuar, verá que este artigo é mais uma tentativa de fazer o que tenho tentado fazer nos últimos dois anos: que você se estimule à prática de exercícios físicos de forma regular.

Honestamente, não sei se minhas tentativas têm surtido efeito. Talvez seja por uma questão de crença, pois atualmente se acredita em propagandas. Aqui, é um colchão com propriedades terapêuticas que vai acabar com sua dor nas costas e, ali, é um antioxidante natural baseado em uma erva que promete deixar você sem dores nas costas, nas articulações e rejuvenescer sua pele.



São aquelas soluções “fáceis”, que fazem com que muitos acreditem mais nelas do que na prática de exercícios físicos. Você também pode argumentar vários possíveis impedimentos para praticar exercícios físicos, como o tempo de dedicação necessário, a assistência de um profissional de Educação Física, alimentação adequada, exames médicos, vestimentas apropriadas e ser um investimento caro.



Além disso, há aquelas famosas dores musculares que acometem a quem inicia uma prática regular de exercícios físicos, e que normalmente dura até a primeira ou segunda semana após o início. Porém, experimente perguntar a quem pratica alguma forma de exercício físico regular se ele ou ela quer parar.

A resposta maciça será um sonoro “não”. Os benefícios compensam enormemente os investimentos e os eventuais problemas. As dores articulares e musculares somem. Não há dificuldades para se levantar pesos do dia a dia (em casa ou no trabalho). A disposição em geral aumenta.



Os parâmetros gerais em exames de sangue melhoram significativamente. A qualidade de vida fica muito, mas muito melhor. O sono melhora. Até maior resistência contra a covid-19 já foi comprovada.

Mesmo que você tenha problemas financeiros, dá para fazer exercícios gratuitos, seja em praças com equipamentos, andar de bicicleta, pular corda ou mesmo uma caminhada ou corrida.

Nosso corpo foi feito para o movimento. Não foi feito para ficar parado. Como sou brasileiro e não desisto nunca, vai mais uma vez meu recado: Faça Exercícios Físicos!



Quem sabe dessa vez eu te convenço? E No próximo dia 1º de Setembro, parabéns aos colegas profissionais de Educação Física!

André Codea é profissional de Educação Física.