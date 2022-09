Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico especializado em dependentes químicos. - Divulgação

Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico especializado em dependentes químicos. Divulgação

Publicado 26/09/2022 06:00

O Setembro Amarelo é uma campanha realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) para prevenção do suicídio no Brasil. Atualmente, nosso país registra cerca de 14 mil casos por ano, o equivalente a quase 40 pessoas por dia, de acordo com dados da própria iniciativa. Os números são preocupantes, e a falta de debate sobre o tema acaba escondendo sua verdadeira gravidade.



O ato de tirar a própria vida pode parecer surreal, mas seus motivos são bem mais comuns do que parecem, e partem de situações cotidianas. Tensões emocionais, ambientes negativos, falta de motivação, perda financeira e rompimentos amorosos, são alguns exemplos de casos que podem comprometer a saúde mental de uma pessoa, desenvolvendo transtornos psicológicos como a depressão e a ansiedade, levando ao suicídio.



Identificar a depressão é fácil, seus sintomas iniciais incluem perda de energia e cansaço constante, sensação de tristeza profunda, irritabilidade e lentidão, dores no corpo, problemas no sono e alterações de peso. Observadas as condições, é preciso um tratamento junto ao psiquiatra. A proximidade com amigos e familiares também é de extrema importância, e vale uma atenção especial.



Mas a terapia é uma ferramenta insubstituível, porque ela permite um olhar atencioso que não apenas escuta, mas acolhe, encoraja e inspira. A partir dela podemos entender o problema, e procurar soluções. Ainda há quem ache que depressão é “frescura”, e por isso a doença deve ser discutida em todos os ambientes. É preciso dar espaço para que cada um mostre sua dor, revele seu sentimento, e assim pedir ajuda.



Toda vida importa, e não podemos mais deixar que a tristeza, desesperança e desinteresse façam alguém chegar no ponto de acabar com sua vida. A depressão é um dos maiores desafios que um ser humano pode encarar, mas não podemos, nunca, desistir de nós mesmo. A vida é, sempre, a melhor escolha.



Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico especializado em dependentes químicos.