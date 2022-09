Luiza Lacerda opinião O Dia - divulgação

O Instituto Expo Religião foi criado há 11 anos. Ano passado na comemoração dos 10 anos foi realizado um Seminário na Alerj, as respostas causaram preocupação nos presentes, no que diz respeito ao crescimento de casos de racismo religioso. Então decidimos na edição de 2022 promover um congresso, entre 16 e 18 de setembro.



A fim de garantir a diversidade religiosa por meio do diálogo, respeito, conhecimento e intercâmbio, buscamos ampliar a área de discussão. Vertentes voltadas à religião, respeito, Saúde, Educação, área de trabalho e Direitos Humanos.



Além dos líderes de 23 segmentos religiosos que compõem o Grupo de Trabalho do Instituto Expo Religião convidamos outras autoridades religiosas, entre eles, nomes como sua eminência o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta; o Lama Rinchen Khyenrab, representante do Budismo Tibetano e discípulo do Dalai Lama; Mãe Carmen de Oxum de São Paulo; Mãe Jaciara de Oxum de Salvador (filha de Mãe Gilda que a data de sua morte gerou o Dia Nacional Contra Intolerância Religiosa); Oluwo Ifawale da Nigéria, os Reis da Nigéria Kabiyese Sangokunle Adekunle e Alayande Oba Awurela Adedoun entre outros.



Após 11 anos realizando encontros de religiões em feiras, seminários e rodas de conversas, o instituto avançou na questão da inclusão e da coexistência de todas as fés. Na abertura do congresso foram convidados representantes da Alerj (para os projetos estaduais) e da Câmara dos Deputados (para o projeto federal), para que a eles fossem entregues as sugestões do Instituto Expo Religião de projetos de lei elaborados pela Comissão de Juristas Inter-Religiosos pelo Diálogo e Pela Paz (criada pelo cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta).



São eles: Projeto de Lei Estadual de Combate à Intolerância Religiosa; Projeto de Lei Estadual - A Bondade Amorosa e Compassiva como Caminhos para a Cura (o uso da religião e a fé no tratamento dos doentes em hospitais); e o Projeto de Lei Federal de Combate à Intolerância Religiosa.

Na programação do evento tiveram três painéis de discussões com os seguintes temas: Liberdade, Intolerância Religiosa e as Políticas Públicas; a Presença das Religiões na Ciência e no Social, e

Religiofobia na Cultura e no Social. Enquanto os técnicos, religiosos, juristas, professores, jornalistas, entre outros, discutiram os painéis, várias outras palestras, sempre tendo a paz e a religiosidade como principal tema, foram desenvolvidas em outras salas.



O ingrediente principal desse congresso foi o diálogo, a troca de conhecimento e experiencias entre as diferentes religiões presentes, estados e países. Pontes foram construídas e agora precisamos dar continuidade a esse diálogo e juntos aos órgãos competentes lutarmos para a aprovação dessas leis e de outros assuntos que contribuem para o respeito à diversidade religiosa.



Contribuindo para esse trabalho temos todas as quartas-feiras as 19 horas, no Canal do YouTube do Expo Religião, uma Live Inter-Religiosa criada e idealizada pelo cardeal Dom Orani João Tempesta. E o programa na TV Alerj todas as segundas-feiras as 19 horas – Programa Expo Religião.



O conhecimento é a melhor forma de desconstruir o racismo religioso. No último dia do congresso, instituto propôs a criação de uma Liga Nacional Contra a Intolerância Religiosa. Os palestrantes nacionais presentes aceitaram imediatamente.





Luzia Lacerda é jornalista e diretora responsável do Instituto Expo Religião