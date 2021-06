Acidente na Rodovia Rio-Santos - Divulgação

Acidente na Rodovia Rio-SantosDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 07/06/2021 12:44

O acidente ocorreu no km 568 da rodovia Rio-Santos. A vítima de 52 anos morreu no local informou a PRF.

O acidente foi registrado na noite de domingo (6) no trecho de Paraty (RJ) da BR-101, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo bateu de frente em um ônibus quando passava pelo km 568.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal a vítima de 52 anos, morreu no local. Logo depois da perícia médica o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

Publicidade

Ninguém mais ficou ferido na colisão. O trânsito ficou parado na hora do acidente, mas foi normalizado ainda na noite de domingo, informou a PRF.