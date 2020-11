Por O Dia

Publicado 10/11/2020 09:54 | Atualizado 10/11/2020 09:59

PATY DO ALFERES - Cidade com 22.843 eleitores aptos para a votação do próximo domingo (15), Paty tem 5 candidaturas na disputa pela Prefeitura. Baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral,Confira, abaixo, por ordem alfabética de chapas.(MDB/DC)Advogado,nasceu em Divino/MG, tem 54 anos e é o candidato com maior patrimônio declarado entre os postulantes a cargo no Executivo de Paty, R$ 632.110,00Já seu vice,, tem R$ 13.100,00 em bens declarados. O candidato, de 51 anos, tem ensino fundamental incompleto.(PP/DEM/PRTB/PL)Lúcia de Fátima, a, tem 62 anos e nasceu em Vassouras. Professora do ensino médio e ex-prefeita de Paty, ela tem R$ 17.580,36 em bens declarados., vice na chapa, tem 46 anos e nasceu na capital do estado do Rio. Empresária, ela tem ensino superior incompleto e patrimônio que soma R$ 33.219,44(PSD / REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / AVANTE/PROS/PSC/PV)Candidato que busca a reeleição,nasceu em Vassouras/RJ, tem 35 anos e é formado em Administração. O atual prefeito de Paty tem R$ 192.130,21 em bens declarados.Seu vice,, é formado em Odontologia, conforme indica o nome escolhido para a campanha. Nascido em Três Rios/RJ, ele é o candidato mais jovem na disputa pela Prefeitura, tem 31 anos. Seu patrimônio declarado soma R$ 98.739,39.(CHAPA PURA)tem 53 anos e nasceu na cidade do Rio. O candidato a prefeito é empresário, tem ensino médio completo e R$ 53.990,25 em bens declarados.Seu vice,, é natural de Paty, tem 33 anos, curso superior completo e é produtor agropecuário. De acordo com os dados do TSE, cuja mais recente atualização foi realizada em 27 de outubro, o candidato não tem nenhum bem declarado.(PDT/CIDADANIA)Candidato a prefeito,nasceu em Miguel Pereira/RJ, tem 45 anos, é advogado e tem patrimônio declarado de R$ 121.107,00.O vice da chapa,, tem 42 anos e também nasceu em Miguel Pereira. Servidor público municipal, o candidato tem ensino médio completo e bens declarados no valor de R$ 169.203,01