PATY DO ALFERES- Emancipada em 1987, Paty do Alferes ficou conhecida pela ampla produção de tomate que ainda movimenta a economia local. Além das tradicionais lavouras, o cultivo protegido ganhou espaço nos últimos anos com as estufas. Segundo dados da EMATER, o município possui 488 agricultores - 105 deles produzem tomate. Como a colheita do fruto acontece praticamente o ano inteiro, a manutenção de empregos é significativa. De acordo com o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), há 2.539 pessoas empregadas no setor, que movimentou mais de 19 milhões de reais em 2019. Sozinha, uma das empresas de tomate cereja da cidade é responsável por 25% de toda a produção da espécie no Brasil. O turismo local também é beneficiado pela expansão da produção sustentável. Além da já tradicional Festa do Tomate, turistas são atraídos pela possibilidade de acompanhar o processo - do cultivo à colheita - em algumas propriedades da região. O Caminho do Imperador é outro destaque da cidade, por permitir atividades em meio à Mata Atlântica.



Em 2020, cinco candidatos disputam a prefeitura de Paty, que tem 22.843 eleitores aptos para a votação. Conheça cada um dos postulantes, em ordem alfabética.

Batata (DEM), como é conhecida Lúcia de Fátima, tem 62 anos, nasceu em Vassouras/RJ e é professora do ensino médio. Em 2013, durante seu segundo mandato como prefeita de Paty, foi afastada do cargo e ficou inelegível até este ano por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considerou suficientes as provas apresentadas pelo TRE de que eleitores "receberam dinheiro em troca de votos, o que causou desequilíbrio do pleito" de 2012.

Além do candidato à reeleição, Doutor Pedro Paulo é o único remanescente do pleto de 2016, quando ficou em quarto lugar (4,6%). Advogado, ele tem 54 anos, nasceu em Divino/MG e já foi procurador-geral da Câmara de Paty.

Há quatro anos, Juninho Bernardes (PSC) foi eleito prefeito com quase 44% dos votos. O candidato nasceu em Vassouras, tem 35 anos, é formado em Administração de Empresas e elegeu-se pela primeira vez como vereador, em 2012.

Presidente do diretório local do PDT, Kenny Nobre é estreante na disputa pela prefeitura da cidade. O candidato nasceu em Miguel Pereira/RJ, tem 45 anos e é advogado.

Candidato do Patriotas, Marcelo de Paula tem 53 anos e nasceu na cidade do Rio de Janeiro. O candidato a prefeito é empresário e tem ensino médio completo.