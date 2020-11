Por O Dia

Publicado 16/11/2020 18:35 | Atualizado 16/11/2020 19:04

PATY DO ALFERES- A nova formação da Câmara Municipal de Paty do Alferes foi decidida ainda na noite de ontem(15). Conforme noticiou O Dia, as 11 cadeiras serão preenchidas novamente apenas por homens - 7 deles foram reeleitos.. Democratas (, Partido Social Cristão (), Partido Social Democrático () e Partido Verde () elegeram dois vereadores cada um, enquanto Progressistas (), Partido Republicano da Ordem Social () e(SD) ficaram com as demais três cadeiras.