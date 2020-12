Claudia Almeida é a segunda mulher classificada no desafio Reprodução

Os cinco ultramaratonistas que participaram da terceira etapa da FKT Rio One Hundred® Caminho do Imperador conseguiram concluir as 100 milhas neste domingo (6).

Claudia Almeida terminou em 22 horas e 35 minutos e é, por enquanto, a segunda colocada na categoria feminina. Adriana Rosa, que percorreu a rota no final de semana passado em 20 horas e 43 minutos, está em primeiro. Conforme O DIA informou mais cedo, Carlos Gusmão venceu a categoria masculina nesta terceira rodada . Na classificação geral da categoria masculina, ele está atrás de Rodrigo Oliveira e Cesar Condrati .

A última etapa do desafio Caminho do Imperador começa no próximo sábado (12). A largada acontece em Barra Mansa, e os atletas percorrem cidades como Vassouras e Paty do Alferes até a chegada na Catedral de Petrópolis. A FKT Rio faz parte do projeto de expansão da One Hundred® pelo mundo. Além de inscrição gratuita, alojamento, despesas e equipamento oficial para a One Hundred® World Series Brasil 2021, os vencedores das provas feminina e masculina da competição pelo Caminho do Imperador receberão cheques no valor de R$ 700.