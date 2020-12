Por O Dia

Publicado 18/12/2020 14:26

Prefeito reeleito em Paty do Alferes, Juninho Bernardes foi diplomado ontem (17) para mais quatro anos de mandato ao lado do vice Arlindo Dentista. "Na volta de Brasília, onde esta semana fomos em busca de mais recursos para nosso município, fui ao cartório eleitoral receber a diplomação", escreveu ele, em postagem nas redes sociais.

A diplomação é um ato legal realizado em todos os municípios para que os eleitos a cargos do Executivo e do Legislativo possam tomar posse no próximo dia 1º. Conforme informou O Dia, outros eleitos do Vale do Café foram diplomados esta semana, como Severino Dias em Vassouras