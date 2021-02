Procura por cicloturismo no interior do Rio aumentou Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 12:41

Considerada uma das atividades mais seguras no período de pandemia, o ciclismo vem ganhando cada vez mais espaço no interior do Rio. A Prefeitura de Paty do Alferes, sul do estado, divulgou as rotas do cicloturismo cadastradas no Google Maps.

De acordo com a Secretária de Turismo de Paty, a procura pelo cicloturismo aumentou muito no município. “As pessoas estão buscando atividades esportivas mais seguras e longe dos grandes centros. Assim, nosso município passou a ser um destino muito procurado por conta da quantidade e qualidade das nossas vias. Percebendo a oportunidade de atrair esses turistas, a Secretaria de Turismo iniciou um processo de mapeamento e catalogação das nossas trilhas e criamos o Selo Amigo do Ciclista para os empreendimentos que desejam se um ponto de apoio aos turistas praticantes do ciclismo”, disse Dayanna Marques.



