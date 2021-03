Ação faz parte de trabalho contínuo, segundo secretário de Ordem Pública Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 07:13

A Secretaria de Ordem Pública de Paty do Alferes está reforçando a sinalização nas principais vias da cidade, localizada no sul do estado. De acordo com responsável pela pasta, esta ação faz parte de um trabalho contínuo desenvolvido por sua equipe. "É um trabalho de rotina, mas essencial para o ordenamento da cidade, para promover o trânsito humanizado. É um cuidado com a população. O prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo Dentista têm preocupação em deixar a cidade cada vez mais preparada para o desenvolvimento”, disse Denilson Monsores.