Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:28

Hoje (1º), a prefeitura de Paty do Alferes recebeu novo lote da vacina CoronaVac. De acordo com a Secretaria de Saúde, as 80 novas doses serão administradas em idosos acima de 80 anos, grupo que começou a ser imunizado na semana passada com as 320 doses de Oxford. “Os imunizantes estão chegando aos poucos, mas estamos conseguindo vacinar nossa população. Na área de cobertura do Programa de Estratégia da Família, os nossos agentes comunitários de saúde vão entrar em contato com estes pacientes para agendar a imunização. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os idosos ou cuidadores podem entrar com nossa Central de Vacina (24 98165-0328)”, explicou Janilsa Barros, coordenadora de Atenção Básica.



Até o momento, Paty imunizou profissionais de saúde, idosos do SASE, pacientes da Residência Terapêutica, profissionais de saúde da rede privada e idosos acima de 85 anos.