Paty do Alferes fica localizada no sul do estado do Rio

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 13:59

Alunos da rede municipal de ensino de Paty do Alferes, interior do Rio, foram premiados na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2020. Desses estudantes, duas alunas receberam medalhas de ouro, um ganhou a de prata e duas foram contemplados com Menção Honrosa. Os premiados são do 8º e 9º anos da Escola. M. José Lopes Mello Filho, da Granja Califórnia. De acordo com a prefeitura, 15 alunos da Olimpíada e 7 passaram para a segunda fase, motivados pelos professores Robison Guimarães e Miriam Brum.

A diretora da escola falou sobre a premiação. “Parabéns aos professores por acreditarem e despertarem os alunos para outras possibilidades. Somos gratos pelas medalhas, mas nosso maior orgulho é vê-los se lançarem, buscando outros voos. Como dito por Rubem Alves, ‘há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado’. Nós, da E. M. José de Lopes de Mello Filho, escolhemos encorajar voos”, disse Adriana Rocha.

O secretário de Educação de Paty também comentou o feito dos estudantes. “Nós sabemos da qualidade do nosso ensino e do potencial dos nossos alunos. Premiações como estas reforçam a prioridade da educação no governo Juninho e Arlindo e o empenho de uma rede de ensino unida, que se esforça em ofertar a melhor educação. Quero parabenizar aos nossos alunos e os professores envolvidos”, disse David Melo.



A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) é uma promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e constitui um programa da Sociedade Brasileira de Física (SBF), Associação Brasileira de Química (ABQ) e Instituto Butantã, responsáveis por sua execução.



Veja os alunos premiados:

Medalha de Ouro:

Fernanda de Azevedo Pereira Mendes (8º ano)

Lorene Spinelli Manso Duarte (8º ano)

Medalha de Bronze:

Miguel Augusto Martins de Souza (9º ano)

Menção Honrosa:

Maria Fernanda de Freitas Teixeiras (8º ano)

Gabriela Carvalho da Silva Rezende de Oliveira (9º ano)