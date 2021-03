Prefeito comentou a habilitação do município Divulgação

Publicado 04/03/2021 12:14 | Atualizado 04/03/2021 12:38

A prefeitura de Paty do Alferes é a única do Centro-Sul Fluminense, região que contempla 10 cidades, em dia com o Cadastro Único de Convênios (CAUC do Tesouro Nacional). Espécie de SPC de prefeituras, o CAUC analisa 15 itens verificadores de gestão pública e, quando habilitado, permite aos municípios receber repasses do Governo Federal. Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, somente 4 estão regularizados: Paty, Barra do Piraí, Cantagalo e Varre Sai, segundo site do Tesouro Nacional (atualizado em 03/03/21).

A regularização junto ao CAUC é resultado de medidas práticas que proporcionam transparência na gestão pública em diferentes esferas, como contábil, financeira, previdenciária e fiscal. O prefeito de Paty comentou a importância dessa habilitação: "Eu, meu vice Arlindo e toda a equipe da prefeitura temos trabalhado muito para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e manter nosso cadastro em dia com o CAUC. Nossa gestão é responsável e tem compromisso com o melhor para nossa população. Na nossa gestão anterior conseguimos mais recursos do que os últimos governos municipais juntos. Isso só é possível quando mantemos nossos compromissos junto ao Governo Federal em dia. Estamos trabalhando em busca de mais recursos e conquistas para toda nossa cidade", disse Juninho Bernardes.