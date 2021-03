Deputado estadual foi ao município encontrar vereadores e prefeito Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 07:03

O deputado estadual Eurico Júnior solicitou e conseguiu a aprovação de emendas impositivas do Orçamento Geral da União para a causa animal de Três Rios. Por intermédio do deputado federal Vinicius Farah, foram conquistados R$ 500 mil para reforma do canil, aquisição de Castramóvel e chipagem dos animais locais.

A vereadora Carol (PV), da ONG Patinha Amiga, que pediu auxílio de Eurico para esta causa, recebeu o deputado em seu gabinete para entregar os ofícios nos quais encaminhou as emendas. Eurico aproveitou para parabenizar a parlamentar pela aprovação da lei de sua autoria que proíbe fogos com estampido em Três Rios, beneficiando portadores de deficiência, autistas, idosos e animais.

Em sua passagem pelo município, Eurico também se reuniu com o prefeito da cidade, Joacir Barbaglio, e com o vereador Rogerio Camarinho.