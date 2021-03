Palestra foi realizada em local aberto Divulgação

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) de Paty do Alferes realizou uma ação contra a covid-19 no bairro Avelar. De acordo com a prefeitura, um dos objetivos foi orientar corretamente os cidadãos sobre as medidas de prevenção do contágio por meio de palestra liderada pela médica Cristina Fidalgo e pelo farmacêutico Evandro Abreu.

Acompanhados da equipe da unidade de saúde, eles reforçaram os necessários protocolos contra a propagação do novo coronavírus e responderam dúvidas sobre sintomas, tratamentos e vacinas. “Vale a pena lembrar as medidas de prevenção, pois a pandemia ainda não acabou: utilizar máscara cobrindo nariz e boca; higienizar as mãos constantemente; ao tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com o braço; e mantenha o distanciamento mínimo de 1 metro para outras pessoas. Cuidar de si é cuidar de todos”, disse Cristina.



A equipe do NASF também se uniu à equipe de Estratégia de Saúde da Família de Avelar para realizar visitas domiciliares a pacientes que passaram por internação decorrente da covid 19.