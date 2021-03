Prefeito do município discursou na cerimônia realizada no último dia 3 Divulgação

Publicado 11/03/2021 13:45

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardesm entregou 66 títulos de propriedade para 44 famílias do bairro Poaia. Os imóveis foram regularizados pelo Programa de Regularização Fundiária (Reurb) do município. De acordo com a prefeitura, o evento realizado na quadra da Escola da Poaia para entrega dos títulos seguiu os protocolos de biossegurança necessários durante a pandemia. na ocasião, Juninho assinou o Decreto 6633/2021, que ratificou as ações realizadas e nomeou a Comissão de Regularização Fundiária de Paty do Alferes, garantindo a continuidade do Reurb no município.

Além dos moradores e do prefeito, a cerimônia contou com a presença de vereadores, secretários municipais e da tabeliã do município, Ticiana Pires. “Eu e meu vice Arlindo Dentista queremos parabenizar a toda a equipe envolvida nesta conquista. Este projeto envolveu diferentes secretarias da Prefeitura e o Cartório Municipal. Meu pai iniciou este projeto e nenhum outro governo deu continuidade", disse Juninho, que é filho do deputado estadual Eurico Júnior. "Com muito orgulho, estamos entregando os primeiros de muitos títulos que entregaremos em nosso governo. É moradia, dignidade e segurança para as famílias patienses. E podem ter certeza que vamos fazer muito mais em outras áreas, como saúde, educação, asfalto, entre outras. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento de nosso município”, concluiu o prefeito.



A Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação, que é mãe do prefeito e esposa do deputado, também discursou. "Vi, na década de 90, meu marido lançar o projeto Nosso lote, Nosso teto, que deu o termo de uso para os moradores da Poaia, que antes tinham de pagar aluguel para uma pessoa que se dizia proprietário das terras. E hoje, o prefeito Juninho, meu filho, está concretizando o que se iniciou há 30 anos, entregando o título de propriedade. Agora vocês podem realizar qualquer transação com o imóvel, reformá-lo como bem entender, tendo a certeza de que o documento garante segurança jurídica para qualquer ação", disse Jeanne Teixeira.



O presidente da Associação de Moradores da Poaia também discursou na cerimônia. "Quero agradecer ao prefeito, ao vice e toda a equipe pela realização deste projeto. Hoje eu recebi dois títulos de propriedade, um pela minha casa e outro pela associação. Agora somos donos da nossa casa, podemos dormir tranquilos que ninguém vai tirar nossa casa, é um sonho sendo realizado”, disse José Alves.