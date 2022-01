96º DP Miguel Pereira - Divulgação

Publicado 03/01/2022 19:31

Uma briga em um bar de Paty do Alferes terminou com um jovem de 26 anos esfaqueado na noite de ontem (02). A agressora, de 53 anos, fugiu do local e deixou a faca usada no crime. Até o momento, os policiais não encontraram a mulher. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital da cidade vizinha, Miguel Pereira, que não revelou o estado de saúde do jovem.