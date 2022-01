Praça Manoel Congo, centro de Paty do Alferes - Arquivo

Publicado 06/01/2022 20:16 | Atualizado 06/01/2022 20:28

Nesta quinta-feira (06), a Prefeitura de Paty do Alferes comunicou o cancelamento das festividades oficiais do carnaval 2022. "A medida se faz necessária diante do aumento do número de casos da covid-19 em nossa cidade e para garantir a segurança sanitária de nossos munícipes, uma vez que esta festa tradicional e popular gera aglomerações", diz parte do comunicado. Conforme O DIA informou agora há pouco, os casos ativos de covid-19 subiram de 55 para 73 em 24 horas no município. Todos os infectados pelo novo coronavírus estão em isolamento domiciliar.