Trabalho do Limpa Rio começou no Lago de Palmares(Divulgação)

Publicado 07/01/2022 14:57

O programa Limpa Rio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente chegou a Paty do Alferes. Nesta quinta-feira (07), o prefeito Juninho Bernardes recebeu em seu gabinete o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. O deputado estadual Eurico Júnior, o secretário municipal de Ordem Pública, Denilson Nogueira, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Dantas, e demais colaboradores do Estado e município também participaram da reunião.



O trabalho do Limpa Rio em Paty começou com atividades de desassoreamento e limpeza do Lago de Palmares, mas logo irá alcançar outros importantes corpos d'água: Rio Ubá, no Centro e Granja Califórnia, e no Córrego do Sertão, em Avelar. "Quero agradecer ao Thiago Pampolha, ao governador Cláudio Castro, ao empenho do nosso deputado Eurico Júnior e do Denilson Nogueira por trabalharem por esta conquista. É muito importante este trabalho que será realizado em nossa cidade para evitar, ou pelos menos minimizar, os transtornos decorrentes de cheias e alagamentos e cuidar dos nossos rios", disse o prefeito Juninho. O deputado Eurico Júnior também comentou a importância da parceria entre município e estado. "Estou muito contente em poder ajudar a trazer estas conquistas para o município de Paty. Este projeto é essencial principalmente durante este período de chuvas. Agradeço o apoio das equipes municipal e estadual de Meio Ambiente, ao governador e em especial ao secretário Thiago Pampolha e ao presidente do INEA, Philipe Campello, por se sensibilizarem e ajudarem Paty a cuidar dos recursos hídricos", disse o ex-prefeito da cidade.