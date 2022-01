Termo foi assinado em dezembro - (Divulgação)

Termo foi assinado em dezembro(Divulgação)

Publicado 07/01/2022 17:52 | Atualizado 07/01/2022 18:04

As inscrições para os cursos do Polo de Extensão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em Paty do Alferes começam na próxima segunda-feira (10). Ao todo, são mil vagas para diferentes modalidades esportivas e culturais. Todas as atividades são gratuitas e exclusivas para moradores de Paty. Para realizar as inscrições, é necessário a apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência. No caso de menores de idade, também será necessário apresentar documento dos responsáveis. No final desta matéria, veja os cursos disponíveis e saiba onde se inscrever para cada um deles. Segundo a prefeitura, as inscrições para o curso de pré-vestibular gratuito também serão iniciadas nos próximos dias. A previsão é que as aulas comecem no dia 17 de fevereiro.

Conforme informou O DIA, a assinatura do termo de cooperação entre a prefeitura de Paty e a UERJ foi feita durante a cerimônia de celebração do aniversário da cidade (15 de dezembro), com a presença do prefeito Juninho Bernardes, do deputado estadual Eurico Júnior, do vice-reitor da UERJ, Mário Carneiro, do secretário geral do PDT Paty, Samuel Marques e outras autoridades locais. “A educação é uma prioridade em nosso município e a criação desse Polo de Extensão é o primeiro passo para termos uma Faculdade Pública em nossa cidade. As atividades culturais e esportivas são essenciais para proporcionarmos aos nossos jovens atividades de qualidade que promovem saúde, disciplina e mais qualidade de vida. Agradeço ao meu pai Eurico Júnior e ao Samuel Marques por se empenharem para esta conquista”, disse o prefeito.



Para Eurico Júnior, a implementação do Polo é um divisor de águas para a cidade. “Fico muito feliz em poder estar ajudando Paty do Alferes e ao meu filho Juninho a conseguir mais este benefício para Paty. Essa parceria com a UERJ é uma vitória para a população de Paty e da região Centro-Sul fluminense, ela vem fornecer ao nosso povo o acesso a projetos de uma educação pública e de qualidade. Agradecemos o carinho do reitor Ricardo Lodi com o município e com o nosso povo”, disse o deputado estadual. Abaixo, veja as modalidades oferecidas aos moradores de Paty.



Atividades Esportivas

Inscrições nos locais e nos horários das atividades e também on-line (patydoalferes.rj.gov.br)

Futsal

Idade: 07 a 15 anos

Segundas, das 17h às 19h, Quadra do Lameirão

Terças e Sextas, das 17h às 19h, no Ginásio Municipal

Vôlei

Idade: 07 a 21 anos

Segundas e Quartas, das 17h às 21h, no Ginásio Municipal

Sábado, das 09h às 13h, no Ginásio Municipal

Skate

Idade: Livre

Terças, Quartas e Quintas, das 17h às 19h, na Quadra de Monte Alegre

Sábado, das 09 às 13h, na Quadra de Monte Alegre

Capoeira

Idade: Livre

Segundas e Quartas, das 19h às 21h, no Ginásio Municipal

Terças e Quintas, das 19h às 21h, na Quadra de Avelar

Jiu-Jitsu

Idade: a partir de 8 anos

Terças e Quintas, das 19h às 22h, no Acampamento

Sábado, das 09h às 11h, em Coqueiros

Atividades Culturais

Inscrições no local a partir do dia 10 ou on-line (patydoalferes.rj.gov.br)

Balé

Idade: 06 a 16 anos

Segundas, Quartas e Sextas, das 9h30h às 17h, no Centro Cultural

Dança

Idade: a partir de 16 anos

De Segunda a Sexta, das 17h às 21h, no Centro Cultural

Violão

Idade: a partir de 07 anos

De Segunda a Quinta, das 10h às 17h, no Centro Cultural

Teclado

Idade: a partir de 07 anos

Segundas, das 11h às 15h, no Centro Cultural

Teatro

Idade: a partir de 07 anos

De Segunda a Quinta, das 10h às 19h